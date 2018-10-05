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Синоптики: в выходные в Алтайском крае будет жарко

В Алтайском крае на выходных, 6 и 7 октября, будет жарко. Воздух прогреется до +26 градусов, сообщает алтайский ЦГМС.

Осень и водоем.
Осень и водоем.
СС0

Погода в Алтайском крае в субботу, 6 октября:

ночью:

  • -2…+3, в западных районах до +8,

  • без осадков, в утренние часы местами туман,

  • ветер юго-восточный, 2−7 м/с,

днем:

  • +21…+26,
  • без осадков,
  • ветер юго-восточный 2−7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

Погода в Алтайском крае в воскресенье, 7 октября:

ночью:

  • +5…+10, в предгорных районах до 0,
  • без осадков,
  • ветер юго-западный 3−8 м/с, местами порывы до 13 м/с .

днем:

  • +20…+25,
  • без осадков
  • ветер юго-западный 5−10 м/с, местами порывы 15−20 м/с.
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