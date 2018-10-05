Синоптики: в выходные в Алтайском крае будет жарко

Погода в Алтайском крае в субботу, 6 октября:
ночью:
-
-2…+3, в западных районах до +8,
-
без осадков, в утренние часы местами туман,
-
ветер юго-восточный, 2−7 м/с,
днем:
- +21…+26,
- без осадков,
- ветер юго-восточный 2−7 м/с, местами порывы до 12 м/с.
Погода в Алтайском крае в воскресенье, 7 октября:
ночью:
- +5…+10, в предгорных районах до 0,
- без осадков,
- ветер юго-западный 3−8 м/с, местами порывы до 13 м/с .
днем:
- +20…+25,
- без осадков
- ветер юго-западный 5−10 м/с, местами порывы 15−20 м/с.