Капитальный ремонт улицы Малахова начался в Барнауле в рамках национального проекта

В Барнауле приступили к капитальному ремонту одной из главных транспортных магистралей города – дороги по улице Малахова на участке от улицы Власихинской до улицы Сухэ-Батора. Работы выполняются в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» .

В настоящее время подрядная организация ООО «Патай» уже приступила к ремонтным работам, поэтому водителям необходимо быть внимательными, передвигаясь на данном участке. Соответствующие дорожные знаки были установлены перед началом работ.

Сейчас специалисты выполняют фрезерование старого дорожного полотна на отрезке от улицы Власихинской в сторону Павловского тракта.

Фрезерование будет проводиться по полосам, чтобы не ограничивать движение транспорта полностью. Ремонт будет идти только в светлое время суток, чтобы не создавать неудобств барнаульцам. Это самый крупный дорожный объект, который отремонтируют по нацпроекту в Барнауле в текущем году, поэтому необходимо будет выполнить большой объем работ, — отметил руководитель подрядной организации Андрей Багдасарян.

После того, как старый асфальт будет срезан, рабочие приступят к демонтажу бордюрного камня и укладке нижнего слоя асфальта.

Начался капитальный ремонт улицы Малахова в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.

Всего дорожникам предстоит отремонтировать участок дороги протяженностью 2,5 км в каждую сторону движения, то есть общая длина составит 5 км.

Кроме того, ремонт проведут на малых улицах Малахова. Тротуары, трамвайные переезды, остановочные площадки, все поврежденные люки будут восстановлены и сделаны на одном уровне с проезжей частью.

Здесь много новых построек, с утра большее количество людей едет по этой дороге в центр, поэтому дорога должна справляться с такой нагрузкой, люди не должны испытывать неудобства, не должны объезжать ямы, а спокойно и беспрепятственно добираться на работу. После ремонта дорога такой и станет, — добавил Андрей Багдасарян.

Начался капитальный ремонт улицы Малахова в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.

В целом в данный момент в краевой столице по нацпроекту ведется ремонт на семи участках. Это улицы: Гущина, Островского, Водозаборная, Звездная, Радужная и проспект Космонавтов.

Подрядные организации уже проводят подготовительные работы: устанавливают дорожные знаки, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения и фрезеруют старое дорожное полотно. Далее будет выполнено устройство выравнивающего слоя, установка бордюрных камней и поребрика, ремонт тротуаров. Финальный штрих – укладка верхнего слоя асфальтового покрытия. Основные работы мы планируем завершить до конца сентября, — рассказал начальник строительно-технического отдела комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Дмитрий Симоненко.

Дмитрий Симоненко, начальник строительно-технического отдела комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи. Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.

Напомним, что в 2023 году в Барнауле капитальный ремонт будет выполнен на 12 объектах и построена улица 65 лет Победы (от улицы Сергея Семенова до Павловского тракта). Общая стоимость работ в 2023 году составит порядка 916 млн рублей.