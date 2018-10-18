Кинопаркинг и большой сюрприз на парковке ТРЦ «Арена» под открытым небом

Торгово-развлекательный центр «Арена» приглашает на семейный просмотр всех жителей нашего города! В социальных сетях ТРЦ говорится о нововведениях, которые так долго ждали постоянные гости:
Мы приготовили для вас большой сюрприз: теперь можно смотреть и слушать фильмы, не выходя из машины! Лови радиоволну и настраивай звук под себя!
По традиции супермаркет «Гурман» вновь приготовит вкусную выпечку собственного производства, горячие напитки и многое другое. А согреет всех гостей кинопаркинга душевный бар «G Bar».
Приглашаем всех киноманов провести вечер вместе с нами!
Показ фильмов начнется в 18.00.
Вход свободный.
Осень — не повод сидеть дома!