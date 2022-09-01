Ко Дню знаний «Росводоканал Барнаул» привез подарки для школьников

В школьных наборах полезные для учебы и творчества канцелярские принадлежности, таблицы умножения, расписания занятий и многое другое. Сбор товаров, необходимых для первоклассников, проходил среди сотрудников водоканала.

«Волонтерское движение на нашем предприятии набирает обороты. И хотя каждый год мы проводим много различных акций, сотрудники продолжают предлагать новые идеи помощи. Число организаций, с которыми мы взаимодействуем на постоянной основе, регулярно увеличивается. Среди специалистов компании есть почетные доноры крови и те, кому до этого звания осталось совсем чуть-чуть. Регулярные экологические акции на берегу водоемов также стали визитной карточкой нашей волонтерской деятельности. И детям из Октябрьского района мы также помогаем собраться в школу уже не первый раз», — отметила директор по персоналу «Росводоканал Барнаул» Елена Кулешова.

В свою очередь сотрудники Центра социального обслуживания поблагодарили сотрудников водоканала и вручили Благодарственное письмо за участие в акции «Соберем детей в школу».

Справка

Добровольческие инициативы — важная составляющая социально направленной деятельности предприятий «Росводоканала» во всех городах присутствия. 1 июня 2021 года волонтерское движение федерального оператора ЖКХ обрело бренд — «Росводоканал Добро».