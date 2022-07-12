Кол-центр «Росводоканал Барнаул» за полгода принял более 50 000 звонков

«С каждым годом мы отмечаем увеличение числа обращений наших клиентов. Интересно, что тематика меняется в зависимости от сезона. Например, в теплый период времени большое число звонков поступает по вопросам получения техусловий для подключения, корректировки давления воды в кранах. В любое время года актуальны вопросы о передаче показаний счетчиков, поверке приборов учета, сообщения об открытых колодцах», — рассказала начальник Центра обслуживания абонентов «Росводоканал Барнаул» Наталья Семикрас.