12 июля
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Жизнь

Кол-центр «Росводоканал Барнаул» за полгода принял более 50 000 звонков

Кол-центр барнаульского водоканала за первые полгода 2022 года принял и обработал 50,5 тысяч звонков от абонентов. Из общего числа обращений около 6 000 посвящено заявкам на поверку, замену или установку приборов учета.

СС0.

«С каждым годом мы отмечаем увеличение числа обращений наших клиентов. Интересно, что тематика меняется в зависимости от сезона. Например, в теплый период времени большое число звонков поступает по вопросам получения техусловий для подключения, корректировки давления воды в кранах. В любое время года актуальны вопросы о передаче показаний счетчиков, поверке приборов учета, сообщения об открытых колодцах», — рассказала начальник Центра обслуживания абонентов «Росводоканал Барнаул» Наталья Семикрас.

Стоит отметить, что 1 июля 2022 года кол-центр барнаульского водоканала отметил 12-летие. По статистике предприятия, подразделение за годы существования отработало более 2 100 000 звонков абонентов.

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