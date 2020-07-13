Своими глазами
Воскресенье, 12 июля, 6:15. Отправляемся на железнодорожный вокзал. В маршрутке № 50, которая идет туда напрямик, водитель слушает музыку на полную громкость и болтает по телефону. Маска? Это для дураков. Он-то здоровый, мышцы — во! «С утра ел чеснок», — говорит он идущему следом по маршруту напарнику.
В отличие от него пассажиры — в основном отправляющиеся на дачи пенсионеры — очень дисциплинированы. Все соблюдают дистанцию, рассаживаясь подальше друг от друга, все — в масках. Для них на входе надпись — без масок не обслуживаем. Уровень дисциплины — примерно 70 процентов из 100.
Выходим на Привокзальной площади почти в 7:00, идем пешком мимо автовокзала в сторону пригородных касс. Уличные зазывалы «на Новосибирск, Бийск и Горно-Алтайск» расположились на входе и, разумеется, никакие меры безопасности не соблюдают. Орут дурниной на всю площадь, как им только не надоело еще. Рядом пост полиции. Пара полицейских лениво смотрят на крикунов и внимательно разглядывают проходящих мимо. Ну, кто тут не соблюдает дистанцию? Жертв нет.
Кстати, раньше на рекламном экране, расположенном над входом в автовокзал постоянно крутилось объявление: «Уважаемые пассажиры! Убедительно просим вас не пользоваться услугами незнакомых перевозчиков». Как только предупреждающая реклама стихала, в дело вступали стоящие под экраном зазывалы, и на все это глазели полицейские. Россия — театр абсурда. Мы думали, что автовокзал сменил пластинку и крутит что-нибудь профилактическое, про коронавирус. Но нет — тишина.
Пригородные кассы. Девчата-кассирши — молодцы. Кажется, они единственные, кто читал указ Томенко. Девушки отказываются продавать билеты тем, у кого нет масок. Некоторых такие действия железнодорожников застали врасплох. На площадке перед кассами ругается матом какой-то дед, у него нет маски. Он просит незнакомых людей либо купить ему билет, либо дать на секунду «намордник». Бабушки от безмасочного деда шарахаются: «Идол окаянный».
Подходим к кассе и пытаемся приобрести билет. Показываем, что маска у нас в руках, вот она. «Наденьте!» — беспрекословно требует кассирша. Приходится надевать. Только после этого нас обилечивают.
Но дальше с порядком хуже. Спокойно проходим через турникет, здесь уже никто никого не контролирует. Идем в электричку, которая только что прибыла из Аламбая, а через 10 минут должна отправиться в Озерки. На входе тоже контроль отсутствует.
Дезинфекция вагонов? Какая к черту, дезинфекция. Уборщица успевает только «прошвабрить» пол и собрать мусор. Ей нужно все успеть за пять минут и выскочить из вагона. Электропоезд отправляется.
В электричке достаточно много народу для раннего утра. Контролеры проверяют билеты. Они, конечно же, в масках и перчатках, половина пассажиров — абсолютно без всего. Но на таких нарушителей указа никто из контролеров не обращает внимание. Хотите сдохнуть — ваше право. Полиция электричку и пассажиров не проверяет. Мать-толстушка с тремя детьми, пожилая пара «одуванчиков», уснувший с ночной смены парень — все мы едем в неизвестность. Эй, коронавирус, где ты?
Никакой логики
Чуть больше месяца назад, 3 июня, губернатор Алтайского края Виктор Томенко проводил дистанционную пресс-конференцию, и мы ему задали очень прямой вопрос: «Почему в начале распространения пандемии вы приняли очень жесткие меры по самоизоляции, а сейчас, когда ежедневное число зараженных составляет 70−80 человек, вы, наоборот, ослабили режим и даже разрешили многим предприятиям начать работу. Не приведет ли это к росту распространения инфекции?»
Губернатор тогда ответил, что не видит ничего нелогичного в своих указах, и что есть множество факторов, которые повлияли на эти два решения. И все их нужно было учитывать.
Кажется, тогда Томенко даже немного обиделся на нас, поскольку высказался в том смысле, что не согласен с такой формулировкой вопроса.
Прошел еще месяц. Абсурдность и бардак в регионе достигли, по нашим оценкам, таких пределов, что властям пришлось вновь ужесточать профилактический режим.
Ежедневное число зараженных увеличилось по официальной статистике в два-три раза.
Разнузданное веселье на Ае и Яровом, чудовищная поездка стройотрядовцев в Змеиногорск с печальным исходом (кто им разрешил туда ехать?), вспышки коронавируса в студенческих общежитиях, медицинских учреждениях, на крупных предприятиях, в правительстве и АКЗС — все это свидетельствует о том, что серьезность ситуации до сих пор мало кто осознал.
Не знаем, как в других регионах, но в Алтайском крае его жители, похоже, не очень верят в какой-то там коронавирус и продолжают игнорировать любые указы. С подобными картинками пофигизма каждый из нас сталкивается ежедневно — в транспорте и магазинах, на вокзалах и остановках. А если кого-то поймают на нарушении режима, то самый популярный аргумент у нарушителя: «А вы зайдите в Леруа Мерлен» и посмотрите, что там творится". Были, видели, полный бардак.
Главная проблема в том, что в текущей ситуации власть уповает на разум и законопослушность граждан и организаций. А те, в свою очередь, смотрят на жесткость действий власти. И если жесткости нет, значит, ничего страшного и не происходит.
Бесконтрольность порождает безответственность. Кстати, коронавирус по масштабу угрозы сравним с ЧС. И всегда в таких ситуациях, когда властями издавался какой-либо упреждающий региональный документ, то в его финале был важный пункт — «Контроль за исполнением либо оставляю за собой, либо возлагаю на кого-либо». В указе № 44 от 31 марта 2020 года контрольные функции возложены на алтайскую полицию и Роспотребнадзор.
Получается, местная власть от контроля самоустранилась? Или как это понимать?
Вопрос приоритетов и ответственности
Возможно, мы в редакции altapress.ru критично оцениваем гибкость властей и несправедливы к первому лицу. Поэтому решили обратиться за оценками к представителям некоторых партий и политологам.
По мнению лидера алтайских коммунистов Марии Прусаковой, события последнего месяца заставляют задавать вопросы относительно логики и последовательности решений региональных властей.
«Очевидно, что после голосования по Конституции в регионе зафиксирован рост количество выявленных заболевших. Это заставляет задуматься о том, а насколько объективны и правдивы были цифры о распространении COVID-19 в крае до голосования», — подчеркивает собеседница.
В то же время Прусакова отмечает, что властям региона приходится работать в парадигме поиска идеального баланса между тем, чтобы не дать умереть краевой экономике и обеспечить стабильную эпидситуацию. Найти такой баланс — очень сложная задача. В данном случае, по словам персека крайкома КПРФ, весьма трудно быть верным какой-то одной позиции.
Впрочем, как считает Мария Прусакова, все это вопрос правильных приоритетов, а с их выстраиванием в регионе, судя по словам нашей собеседницы, есть проблемы.
Еще один ключевой вопрос — кто будет нести ответственность в случае, если ситуация с распространением COVID-19 в крае усугубится или выйдет из-под контроля.
По мнению политолога Сергея Асеева, сегодня в стране выработана весьма эффективная модель принятия решений в борьбе с коронавирусом.
«Для региональных элит безусловным плюсом является то, что со стороны федерального центра спущены четкие критерии — пропорция заболевших, ресурсный потенциал и так далее. То есть на уровне государства имеется некая унификация, для того, чтобы предпринимать те или иные шаги. Так что можно говорить о том, что в этом случае вертикаль власти действительно сработала», — подчеркивает эксперт.
По словам Асеева, регион имеет достаточное количество полномочий для реализации тех или иных мер, которые в крае считают оптимальными. При этом у региональных элит есть возможность сослаться на то, что такая практика спущена «сверху».
Ждут сигнала
В том, что ключевые алтайские организации в основном посматривают на власть и ждут от нее каких-либо «жесткостей» или «ослаблений», мы убедились в пятницу, 10 июля, когда проводили опрос: «Как вы будете действовать в рамках обновленного указа Виктора Томенко?». Изменения в Указ тогда еще не были на тот момент опубликованы на сайте правительства, но об ужесточении режима уже все догадывались.
Основные транспортные предприятия ждали указаний сверху — рекомендаций от Роспотребнадзора и вступления в силу нового указа губернатора. До этого момента все меры по предотвращению распространения COVID-19 среди пассажиров и посетителей останутся прежними.
В пресс-службе Барнаульского аэропорта altapress.ru сообщили, что пока все останется по-старому. На входах и выходах присутствуют дозаторы с антисептиком. В залах ожидания, на бортах самолетов и в других помещениях проводят плановые дезинфекции. Службы аэропорта напоминают пассажирам, что без наличия маски на рейсы их не пустят. Сотрудники полиции дежурят в здании и предупреждают посетителей о необходимости ношения средств индивидуальной защиты.
На автовокзале к ношению масок и перчаток относятся двояко. Вроде бы, по рекомендациям Роспотребнадзора, пассажирам следует носить маски, но и заставить их это сделать сотрудники автовокзала не могут. Иными словами пассажиры и посетители в автобусах и в залах ожидания самостоятельно принимают решения, что им носить. Под свою ответственность. При входе в здание автовокзала размещены дозаторы с антисептиком.
На железнодорожном вокзале пассажирам напоминают, что ношение маски обязательно. Если вы планируете зайти в вагон, наденьте маску. Рядом с турникетами стоят сотрудники вокзала и проверяют наличие масок у купивших билеты.
Общественный транспорт Барнаула на данный момент не контролирует пассажиров на предмет ношения или наличия маски. Однако, у кондуктора и водителя средства защиты должны присутствовать.
Дискотека обязательно будет
Наступившее лето, похоже, только осложнило эпидемиологическую обстановку. Напомним, с 8 июня в Алтайском крае было разрешено открыть санаторно-курортные организации, имеющие медицинские лицензии на оказание оздоровительных услуг. А 27 июня приказом губернатора Виктора Томенко возобновили деятельность туристические объекты региона.
Но в связи с эпидемиологической обстановкой и количеством зараженных в сутки, остро встает вопрос — не закроют ли их снова.
10 июля начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых провел онлайн пресс-конференцию, в которой рассказал, что закрытие туристических объектов властями не планируется. Более того, он считает это нелогичным.
Евгений Дешевых,
начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности:
Я считаю, что нелогично ограничивать заселение на турбазы. Запрет на размещение может только простимулировать нелегальную предпринимательскую деятельность, где риски заразиться намного выше. Сейчас мы сами должны отнестись более ответственно к своему здоровью.
Также Евгений Дешевых рассказал о том, что на территории всех санаториев, турбаз и отелей края проводятся плановые дезинфекции, как и было раньше. На входах в здания отдыхающим измеряют температуру, фиксируют данные, обрабатывают руки санитайзерами и просят надеть защитную маску. Меры безопасности принимаются, а, значит, бояться нечего.
Если бояться нечего, то через месяц распространение коронавируса в Алтайском крае должно пойти на спад. Вернемся к этой теме еще через месяц.
Прямая речь
Виктор Мещеряков,
исполнительный директор Союза промышленников Алтайского края:
Я уверен, что на региональных производственных предприятиях соблюдались и соблюдаются все необходимые меры для нераспространения инфекции. И никакого послабления там со стороны руководства предприятий не было. Поэтому меры ужесточения на алтайских заводах не требуется. Дисциплина, к сожалению, не соблюдается в местах общего пользования — магазинах, транспорте и т.д., где многие люди, скажем прямо, расслабились.