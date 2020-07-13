Новая рабочая неделя в Алтайском крае должна начаться в более суровой реальности. Губернатор Виктор Томенко 10 июля подписал изменения в свой указ, которыми во многом вернул прежний режим самоизоляции. Торговым предприятиям, транспортным компаниям вновь запрещено обслуживать пассажиров без наличия индивидуальных масок. Все жители края обязаны соблюдать социальную дистанцию, обрабатывать руки антисептиком. Организации и компании, которым разрешено работать, обязаны строго соблюдать рекомендации Роспотребнадзора. Altapress.ru решил изучить, насколько в регионе готовы к возврату жесткого режима и почему у нас так плохо с дисциплиной.

Своими глазами

Воскресенье, 12 июля, 6:15. Отправляемся на железнодорожный вокзал. В маршрутке № 50, которая идет туда напрямик, водитель слушает музыку на полную громкость и болтает по телефону. Маска? Это для дураков. Он-то здоровый, мышцы — во! «С утра ел чеснок», — говорит он идущему следом по маршруту напарнику.

В отличие от него пассажиры — в основном отправляющиеся на дачи пенсионеры — очень дисциплинированы. Все соблюдают дистанцию, рассаживаясь подальше друг от друга, все — в масках. Для них на входе надпись — без масок не обслуживаем. Уровень дисциплины — примерно 70 процентов из 100.

Выходим на Привокзальной площади почти в 7:00, идем пешком мимо автовокзала в сторону пригородных касс. Уличные зазывалы «на Новосибирск, Бийск и Горно-Алтайск» расположились на входе и, разумеется, никакие меры безопасности не соблюдают. Орут дурниной на всю площадь, как им только не надоело еще. Рядом пост полиции. Пара полицейских лениво смотрят на крикунов и внимательно разглядывают проходящих мимо. Ну, кто тут не соблюдает дистанцию? Жертв нет.

Первый день карантина из-за коронавируса в Барнауле. Анна Зайкова.

Кстати, раньше на рекламном экране, расположенном над входом в автовокзал постоянно крутилось объявление: «Уважаемые пассажиры! Убедительно просим вас не пользоваться услугами незнакомых перевозчиков». Как только предупреждающая реклама стихала, в дело вступали стоящие под экраном зазывалы, и на все это глазели полицейские. Россия — театр абсурда. Мы думали, что автовокзал сменил пластинку и крутит что-нибудь профилактическое, про коронавирус. Но нет — тишина.

Пригородные кассы. Девчата-кассирши — молодцы. Кажется, они единственные, кто читал указ Томенко. Девушки отказываются продавать билеты тем, у кого нет масок. Некоторых такие действия железнодорожников застали врасплох. На площадке перед кассами ругается матом какой-то дед, у него нет маски. Он просит незнакомых людей либо купить ему билет, либо дать на секунду «намордник». Бабушки от безмасочного деда шарахаются: «Идол окаянный».

Подходим к кассе и пытаемся приобрести билет. Показываем, что маска у нас в руках, вот она. «Наденьте!» — беспрекословно требует кассирша. Приходится надевать. Только после этого нас обилечивают.

Маска. Пандемия. Коронавирус pixabay.com

Но дальше с порядком хуже. Спокойно проходим через турникет, здесь уже никто никого не контролирует. Идем в электричку, которая только что прибыла из Аламбая, а через 10 минут должна отправиться в Озерки. На входе тоже контроль отсутствует.

Дезинфекция вагонов? Какая к черту, дезинфекция. Уборщица успевает только «прошвабрить» пол и собрать мусор. Ей нужно все успеть за пять минут и выскочить из вагона. Электропоезд отправляется.

В электричке достаточно много народу для раннего утра. Контролеры проверяют билеты. Они, конечно же, в масках и перчатках, половина пассажиров — абсолютно без всего. Но на таких нарушителей указа никто из контролеров не обращает внимание. Хотите сдохнуть — ваше право. Полиция электричку и пассажиров не проверяет. Мать-толстушка с тремя детьми, пожилая пара «одуванчиков», уснувший с ночной смены парень — все мы едем в неизвестность. Эй, коронавирус, где ты?

Коронавирус. CC0

Никакой логики

Чуть больше месяца назад, 3 июня, губернатор Алтайского края Виктор Томенко проводил дистанционную пресс-конференцию, и мы ему задали очень прямой вопрос: «Почему в начале распространения пандемии вы приняли очень жесткие меры по самоизоляции, а сейчас, когда ежедневное число зараженных составляет 70−80 человек, вы, наоборот, ослабили режим и даже разрешили многим предприятиям начать работу. Не приведет ли это к росту распространения инфекции?»

Губернатор тогда ответил, что не видит ничего нелогичного в своих указах, и что есть множество факторов, которые повлияли на эти два решения. И все их нужно было учитывать.

Кажется, тогда Томенко даже немного обиделся на нас, поскольку высказался в том смысле, что не согласен с такой формулировкой вопроса.

Виктор Томенко в маске. altairegion22.ru

Прошел еще месяц. Абсурдность и бардак в регионе достигли, по нашим оценкам, таких пределов, что властям пришлось вновь ужесточать профилактический режим.

Ежедневное число зараженных увеличилось по официальной статистике в два-три раза.

Разнузданное веселье на Ае и Яровом, чудовищная поездка стройотрядовцев в Змеиногорск с печальным исходом (кто им разрешил туда ехать?), вспышки коронавируса в студенческих общежитиях, медицинских учреждениях, на крупных предприятиях, в правительстве и АКЗС — все это свидетельствует о том, что серьезность ситуации до сих пор мало кто осознал.

Пандемия. Коронавирус. unsplash.com.

Не знаем, как в других регионах, но в Алтайском крае его жители, похоже, не очень верят в какой-то там коронавирус и продолжают игнорировать любые указы. С подобными картинками пофигизма каждый из нас сталкивается ежедневно — в транспорте и магазинах, на вокзалах и остановках. А если кого-то поймают на нарушении режима, то самый популярный аргумент у нарушителя: «А вы зайдите в Леруа Мерлен» и посмотрите, что там творится". Были, видели, полный бардак.

Главная проблема в том, что в текущей ситуации власть уповает на разум и законопослушность граждан и организаций. А те, в свою очередь, смотрят на жесткость действий власти. И если жесткости нет, значит, ничего страшного и не происходит.

Бесконтрольность порождает безответственность. Кстати, коронавирус по масштабу угрозы сравним с ЧС. И всегда в таких ситуациях, когда властями издавался какой-либо упреждающий региональный документ, то в его финале был важный пункт — «Контроль за исполнением либо оставляю за собой, либо возлагаю на кого-либо». В указе № 44 от 31 марта 2020 года контрольные функции возложены на алтайскую полицию и Роспотребнадзор.

Коронавирус. COVID-19. Пандемия. CC0

Получается, местная власть от контроля самоустранилась? Или как это понимать?

Вопрос приоритетов и ответственности

Возможно, мы в редакции altapress.ru критично оцениваем гибкость властей и несправедливы к первому лицу. Поэтому решили обратиться за оценками к представителям некоторых партий и политологам.

По мнению лидера алтайских коммунистов Марии Прусаковой, события последнего месяца заставляют задавать вопросы относительно логики и последовательности решений региональных властей.

«Очевидно, что после голосования по Конституции в регионе зафиксирован рост количество выявленных заболевших. Это заставляет задуматься о том, а насколько объективны и правдивы были цифры о распространении COVID-19 в крае до голосования», — подчеркивает собеседница.

Коронавирус. Медик. COVID-19. CC0

В то же время Прусакова отмечает, что властям региона приходится работать в парадигме поиска идеального баланса между тем, чтобы не дать умереть краевой экономике и обеспечить стабильную эпидситуацию. Найти такой баланс — очень сложная задача. В данном случае, по словам персека крайкома КПРФ, весьма трудно быть верным какой-то одной позиции.

Впрочем, как считает Мария Прусакова, все это вопрос правильных приоритетов, а с их выстраиванием в регионе, судя по словам нашей собеседницы, есть проблемы.



Еще один ключевой вопрос — кто будет нести ответственность в случае, если ситуация с распространением COVID-19 в крае усугубится или выйдет из-под контроля.

Самоизоляция. Коронавирус. CC0

По мнению политолога Сергея Асеева, сегодня в стране выработана весьма эффективная модель принятия решений в борьбе с коронавирусом.

«Для региональных элит безусловным плюсом является то, что со стороны федерального центра спущены четкие критерии — пропорция заболевших, ресурсный потенциал и так далее. То есть на уровне государства имеется некая унификация, для того, чтобы предпринимать те или иные шаги. Так что можно говорить о том, что в этом случае вертикаль власти действительно сработала», — подчеркивает эксперт.

По словам Асеева, регион имеет достаточное количество полномочий для реализации тех или иных мер, которые в крае считают оптимальными. При этом у региональных элит есть возможность сослаться на то, что такая практика спущена «сверху».

Пандемия коронавируса. Анна Зайкова.

Ждут сигнала

В том, что ключевые алтайские организации в основном посматривают на власть и ждут от нее каких-либо «жесткостей» или «ослаблений», мы убедились в пятницу, 10 июля, когда проводили опрос: «Как вы будете действовать в рамках обновленного указа Виктора Томенко?». Изменения в Указ тогда еще не были на тот момент опубликованы на сайте правительства, но об ужесточении режима уже все догадывались.

Основные транспортные предприятия ждали указаний сверху — рекомендаций от Роспотребнадзора и вступления в силу нового указа губернатора. До этого момента все меры по предотвращению распространения COVID-19 среди пассажиров и посетителей останутся прежними.

В пресс-службе Барнаульского аэропорта altapress.ru сообщили, что пока все останется по-старому. На входах и выходах присутствуют дозаторы с антисептиком. В залах ожидания, на бортах самолетов и в других помещениях проводят плановые дезинфекции. Службы аэропорта напоминают пассажирам, что без наличия маски на рейсы их не пустят. Сотрудники полиции дежурят в здании и предупреждают посетителей о необходимости ношения средств индивидуальной защиты.

Пандемия. Коронавирус. unsplash.com.

На автовокзале к ношению масок и перчаток относятся двояко. Вроде бы, по рекомендациям Роспотребнадзора, пассажирам следует носить маски, но и заставить их это сделать сотрудники автовокзала не могут. Иными словами пассажиры и посетители в автобусах и в залах ожидания самостоятельно принимают решения, что им носить. Под свою ответственность. При входе в здание автовокзала размещены дозаторы с антисептиком.

На железнодорожном вокзале пассажирам напоминают, что ношение маски обязательно. Если вы планируете зайти в вагон, наденьте маску. Рядом с турникетами стоят сотрудники вокзала и проверяют наличие масок у купивших билеты.

Общественный транспорт Барнаула на данный момент не контролирует пассажиров на предмет ношения или наличия маски. Однако, у кондуктора и водителя средства защиты должны присутствовать.

Дезинфекция от коронавируса в Барнауле. barnaul.org

Дискотека обязательно будет

Наступившее лето, похоже, только осложнило эпидемиологическую обстановку. Напомним, с 8 июня в Алтайском крае было разрешено открыть санаторно-курортные организации, имеющие медицинские лицензии на оказание оздоровительных услуг. А 27 июня приказом губернатора Виктора Томенко возобновили деятельность туристические объекты региона.

Но в связи с эпидемиологической обстановкой и количеством зараженных в сутки, остро встает вопрос — не закроют ли их снова.

10 июля начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых провел онлайн пресс-конференцию, в которой рассказал, что закрытие туристических объектов властями не планируется. Более того, он считает это нелогичным.

Маска. Пандемия. Коронавирус pixabay.com

Евгений Дешевых,

начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности:

Я считаю, что нелогично ограничивать заселение на турбазы. Запрет на размещение может только простимулировать нелегальную предпринимательскую деятельность, где риски заразиться намного выше. Сейчас мы сами должны отнестись более ответственно к своему здоровью.

Также Евгений Дешевых рассказал о том, что на территории всех санаториев, турбаз и отелей края проводятся плановые дезинфекции, как и было раньше. На входах в здания отдыхающим измеряют температуру, фиксируют данные, обрабатывают руки санитайзерами и просят надеть защитную маску. Меры безопасности принимаются, а, значит, бояться нечего.

Если бояться нечего, то через месяц распространение коронавируса в Алтайском крае должно пойти на спад. Вернемся к этой теме еще через месяц.

Что происходит в отделении реанимации горбольницы № 5. Дмитрий Лямзин

Прямая речь

Виктор Мещеряков,

исполнительный директор Союза промышленников Алтайского края: