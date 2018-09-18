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Команда «Магис Дети» приглашает на неделю плавания

С 17 по 23 сентября вас ждут: открытые уроки, бесплатное занятие, розыгрыш сертификата на 3000 рублей от компании «Декатлон». Действует предварительная регистрация.

Узнайте подробную информацию и запишитесь на сайте magis-sport.ru/deti

Неделя плавания в «Магис Дети»
Неделя плавания в «Магис Дети»
Иллюстрация предоставлена рекламодателем

Условия участия в розыгрыше сертификата от компании «Декатлон»:

  • Зарегистрируйтесь на неделю плавания на сайте magis-sport.ru/deti до 22.09.2018. Не забудьте указать, занятия в каком клубе Вам интересны.
  • Посетите бесплатный урок в рамках недели плавания до 23.09.2018.
  • Имена участников розыгрыша будут сброшены в лототрон.
  • 25.09.2018 ребёнок, выбранный случайным образом из присутствующих в клубе детей, вытянет из лототрона имя победителя.
  • Подведение итогов будет заснято на камеру и опубликовано 25.09.2018 на сайте magis-sport.ru/deti в разделе «Новости».
  • Получить сертификат победитель сможет в отделе продаж по адресам Взлетная, 25 или Красноармейский, 25 после предварительного звонка.
  • Активировать сертификат в магазине «Декатлон» необходимо до 01.11.2018.

Чтобы посетить урок в рамках недели плавания и поучаствовать в розыгрыше подарочного сертификата от компании «Декатлон», обязательно оставьте заявку с помощью формы обратной связи! Предложение действительно для клиентов, не посещавших занятия по плаванию с 1 сентября 2017 года.

Неделя плавания в «Магис Дети»
Неделя плавания в «Магис Дети»
Фото предоставлено рекламодателем
Неделя плавания в «Магис Дети»
Неделя плавания в «Магис Дети»
Фото предоставлено рекламодателем

Справка

Клубы «Магис Дети» — уникальное место для развития детей. В двух клубах общей площадью 10000 м2 представлено более 50 вариантов различных студий и секций — творческих, интеллектуальных, спортивных. Клубы расположены по адресам Взлетная, 25 и Красноармейский, 25

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