Команда «Магис Дети» приглашает на неделю плавания

Условия участия в розыгрыше сертификата от компании «Декатлон»:
- Зарегистрируйтесь на неделю плавания на сайте magis-sport.ru/det
i до 22.09.2018. Не забудьте указать, занятия в каком клубе Вам интересны.
- Посетите бесплатный урок в рамках недели плавания до 23.09.2018.
- Имена участников розыгрыша будут сброшены в лототрон.
- 25.09.2018 ребёнок, выбранный случайным образом из присутствующих в клубе детей, вытянет из лототрона имя победителя.
- Подведение итогов будет заснято на камеру и опубликовано
25.09.2018на сайте magis-sport.ru/deti в разделе «Новости».
- Получить сертификат победитель сможет в отделе продаж по адресам Взлетная, 25 или Красноармейский, 25 после предварительного звонка.
- Активировать сертификат в магазине «Декатлон» необходимо до 01.11.2018.
Чтобы посетить урок в рамках недели плавания и поучаствовать в розыгрыше подарочного сертификата от компании «Декатлон», обязательно оставьте заявку с помощью формы обратной связи! Предложение действительно для клиентов, не посещавших занятия по плаванию с 1 сентября 2017 года.
Справка
Клубы «Магис Дети» — уникальное место для развития детей. В двух клубах общей площадью 10000 м2 представлено более 50 вариантов различных студий и секций — творческих, интеллектуальных, спортивных. Клубы расположены по адресам Взлетная, 25 и Красноармейский, 25