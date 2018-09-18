Команда «Магис Дети» приглашает на неделю плавания

С 17 по 23 сентября вас ждут: открытые уроки, бесплатное занятие, розыгрыш сертификата на 3000 рублей от компании «Декатлон». Действует предварительная регистрация.

Условия участия в розыгрыше сертификата от компании «Декатлон»:

Зарегистрируйтесь на неделю плавания на сайте magis-sport.ru/det i до 22.09.2018 . Не забудьте указать , занятия в каком клубе Вам интересны.

. Не забудьте указать занятия в каком клубе Вам интересны. Посетите бесплатный урок в рамках недели плавания до 23.09.2018.

Имена участников розыгрыша будут сброшены в лототрон.

25.09.2018 ребёнок , выбранный случайным образом из присутствующих в клубе детей , вытянет из лототрона имя победителя.

выбранный случайным образом из присутствующих в клубе детей вытянет из лототрона имя победителя. Подведение итогов будет заснято на камеру и опубликовано 25.09.2018 на сайте magis-sport.ru/deti в разделе «Новости».

на сайте magis-sport.ru/deti в разделе «Новости». Получить сертификат победитель сможет в отделе продаж по адресам Взлетная , 25 или Красноармейский , 25 после предварительного звонка.

25 или Красноармейский 25 после предварительного звонка. Активировать сертификат в магазине «Декатлон» необходимо до 01.11.2018.

Чтобы посетить урок в рамках недели плавания и поучаствовать в розыгрыше подарочного сертификата от компании «Декатлон», обязательно оставьте заявку с помощью формы обратной связи! Предложение действительно для клиентов, не посещавших занятия по плаванию с 1 сентября 2017 года.

Неделя плавания в «Магис Дети» Фото предоставлено рекламодателем Неделя плавания в «Магис Дети» Фото предоставлено рекламодателем

Справка

Клубы «Магис Дети» — уникальное место для развития детей. В двух клубах общей площадью 10000 м2 представлено более 50 вариантов различных студий и секций — творческих, интеллектуальных, спортивных. Клубы расположены по адресам Взлетная, 25 и Красноармейский, 25