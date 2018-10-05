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Компания «Алгоритм» поздравляет Барнаульский педагогический университет с днем Учителя

4 октября первый вуз нашего края — Алтайский государственный педагогический университет отмечал свое 85-летие. Специально по этому поводу состоялось торжественное расширенное заседание Ученого совета, приуроченное к Дню учителя, на котором собрались ректорат, преподаватели и сотрудники университета, ветераны труда, студенты, коллеги и надежные партнеры вуза.

Образование.
Образование.
Источник: ООО «СЗ ИСК «Алгоритм»

Торжественное награждение работников вуза за преданность своему делу прошло в актовом зале. С Днем учителя коллег поздравила ректор АлтГПУ Ирина Рудольфовна Лазаренко, выступив с докладом «85 шагов к успеху».

Ирина Рудольфовна Лазаренко,
ректор АлтГПУ:

За годы работы вуз прошел большой и славный путь, превратившись в один из самых значимых вузов в Алтайском крае. Сегодня с уверенностью можно сказать, что 80% педагогов и управленцев в образовательных учреждениях края — выпускники Алтайского государственного педагогического университета.

С поздравительной речью выступила директор ООО «СЗ ИСК «Алгоритм» Ксения Александровна Белоусова, один из крупнейших застройщиков Барнаула, совместно с другими партнерами активно участвующими в развитии АлтГПУ. Она поблагодарила работников вуза за их нелегкий и благородный труд, вклад в развитие образования Алтайского края.

Ректор АлтГПУ Ирина Рудольфовна Лазаренко и директор ООО «СЗ ИСК «Алгоритм» Ксения Александровна Белоусова.
Ректор АлтГПУ Ирина Рудольфовна Лазаренко и директор ООО «СЗ ИСК «Алгоритм» Ксения Александровна Белоусова.
Источник: ООО «СЗ ИСК «Алгоритм»

Ксения Александровна Белоусова,
директор ООО «СЗ ИСК «Алгоритм»:

Учитель — это образец высокой духовной силы, мудрости и безграничного терпения. За все время работы педагогического университета из его стен вышло более 70 тысяч выпускников. Только представьте, это же целый город!

Барнаульский педагогический университет был учрежден в 1933 году, а первый выпуск состоялся уже через 2 года. Десять выпусников ВУЗа стали Героями Социалистического Труда.

Компания «Алгоритм» поздравляет Алтайский государственный педагогический университет с Днем учителя и желает процветания!

Источник: ООО «СЗ ИСК «Алгоритм»
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