Компания «Алгоритм» поздравляет Барнаульский педагогический университет с днем Учителя

Торжественное награждение работников вуза за преданность своему делу прошло в актовом зале. С Днем учителя коллег поздравила ректор АлтГПУ Ирина Рудольфовна Лазаренко, выступив с докладом «85 шагов к успеху».
Ирина Рудольфовна Лазаренко,
ректор АлтГПУ:
За годы работы вуз прошел большой и славный путь, превратившись в один из самых значимых вузов в Алтайском крае. Сегодня с уверенностью можно сказать, что 80% педагогов и управленцев в образовательных учреждениях края — выпускники Алтайского государственного педагогического университета.
С поздравительной речью выступила директор ООО «СЗ ИСК «Алгоритм» Ксения Александровна Белоусова, один из крупнейших застройщиков Барнаула, совместно с другими партнерами активно участвующими в развитии АлтГПУ. Она поблагодарила работников вуза за их нелегкий и благородный труд, вклад в развитие образования Алтайского края.
Ксения Александровна Белоусова,
директор ООО «СЗ ИСК «Алгоритм»:
Учитель — это образец высокой духовной силы, мудрости и безграничного терпения. За все время работы педагогического университета из его стен вышло более 70 тысяч выпускников. Только представьте, это же целый город!
Барнаульский педагогический университет был учрежден в 1933 году, а первый выпуск состоялся уже через 2 года. Десять выпусников ВУЗа стали Героями Социалистического Труда.
Компания «Алгоритм» поздравляет Алтайский государственный педагогический университет с Днем учителя и желает процветания!