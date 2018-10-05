Компания «Алгоритм» поздравляет Барнаульский педагогический университет с днем Учителя

4 октября первый вуз нашего края — Алтайский государственный педагогический университет отмечал свое 85-летие. Специально по этому поводу состоялось торжественное расширенное заседание Ученого совета, приуроченное к Дню учителя, на котором собрались ректорат, преподаватели и сотрудники университета, ветераны труда, студенты, коллеги и надежные партнеры вуза.