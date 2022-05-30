30 мая
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Жизнь

Гастрономический ужин для клиентов «БКС Мир инвестиций»

Компания «БКС Мир инвестиций"* провела закрытый гастрономический ужин в ресторане авторской кухни «SREDA».

Закрытый гастрономический ужин в ресторане авторской кухни «SREDA».
Закрытый гастрономический ужин в ресторане авторской кухни «SREDA».
Компания «БКС Мир инвестиций»

В дегустационной программе вечера были представлены уникальные композиции из Алтайской кухни специально подобранные шеф-поваром Михаилом Хмелининым. Изысканная гастрономия включала тщательно подобранные марки напитков.

Закрытый гастрономический ужин в ресторане авторской кухни «SREDA».
Закрытый гастрономический ужин в ресторане авторской кухни «SREDA».
Компания «БКС Мир инвестиций»
Закрытый гастрономический ужин в ресторане авторской кухни «SREDA».
Закрытый гастрономический ужин в ресторане авторской кухни «SREDA».
Компания «БКС Мир инвестиций»
Закрытый гастрономический ужин в ресторане авторской кухни «SREDA».
Закрытый гастрономический ужин в ресторане авторской кухни «SREDA».
Компания «БКС Мир инвестиций»
Закрытый гастрономический ужин в ресторане авторской кухни «SREDA».
Закрытый гастрономический ужин в ресторане авторской кухни «SREDA».
Компания «БКС Мир инвестиций»
Закрытый гастрономический ужин в ресторане авторской кухни «SREDA».
Закрытый гастрономический ужин в ресторане авторской кухни «SREDA».
Компания «БКС Мир инвестиций»
Закрытый гастрономический ужин в ресторане авторской кухни «SREDA».
Закрытый гастрономический ужин в ресторане авторской кухни «SREDA».
Компания «БКС Мир инвестиций»
Закрытый гастрономический ужин в ресторане авторской кухни «SREDA».
Закрытый гастрономический ужин в ресторане авторской кухни «SREDA».
Компания «БКС Мир инвестиций»
Закрытый гастрономический ужин в ресторане авторской кухни «SREDA».
Закрытый гастрономический ужин в ресторане авторской кухни «SREDA».
Компания «БКС Мир инвестиций»
Закрытый гастрономический ужин в ресторане авторской кухни «SREDA».
Закрытый гастрономический ужин в ресторане авторской кухни «SREDA».
Компания «БКС Мир инвестиций»
Закрытый гастрономический ужин в ресторане авторской кухни «SREDA».
Закрытый гастрономический ужин в ресторане авторской кухни «SREDA».
Компания «БКС Мир инвестиций»

Перед гостями ужина выступил Виталий Шульга, директор филиала «Барнаул. Брокер» компании «БКС Мир инвестиций», который рассказал о стратегии развития компании, темпах и объемах роста и о новых нефинансовых услугах для клиентов. Во второй части выступления рассмотрели оптимальное инструменты инвестирования на примере Ирана, страны экономика и фондовый рынок которой адаптировались к геополитическим коллизиям и санкционным угрозам.

Закрытый гастрономический ужин в ресторане авторской кухни «SREDA».
Закрытый гастрономический ужин в ресторане авторской кухни «SREDA».
Компания «БКС Мир инвестиций»
Закрытый гастрономический ужин в ресторане авторской кухни «SREDA».
Закрытый гастрономический ужин в ресторане авторской кухни «SREDA».
Компания «БКС Мир инвестиций»
Закрытый гастрономический ужин в ресторане авторской кухни «SREDA».
Закрытый гастрономический ужин в ресторане авторской кухни «SREDA».
Компания «БКС Мир инвестиций»
Закрытый гастрономический ужин в ресторане авторской кухни «SREDA».
Закрытый гастрономический ужин в ресторане авторской кухни «SREDA».
Компания «БКС Мир инвестиций»
Закрытый гастрономический ужин в ресторане авторской кухни «SREDA».
Закрытый гастрономический ужин в ресторане авторской кухни «SREDA».
Компания «БКС Мир инвестиций»
Закрытый гастрономический ужин в ресторане авторской кухни «SREDA».
Закрытый гастрономический ужин в ресторане авторской кухни «SREDA».
Компания «БКС Мир инвестиций»

Кульминацией вечера стало выступление Антона Тыркова руководителя отдела персонального брокерского обслуживания компании «БКС Мир инвестиций». Антон рассмотрел последние тенденции российского фондового рынка и поведал, как формируются стратегии инвестирования персонально под каждого клиента. Особо гостей интересовала ситуация на валютном рынке, прогнозы и рекомендации для частных инвесторов.

Закрытый гастрономический ужин в ресторане авторской кухни «SREDA».
Закрытый гастрономический ужин в ресторане авторской кухни «SREDA».
Компания «БКС Мир инвестиций»
Закрытый гастрономический ужин в ресторане авторской кухни «SREDA».
Закрытый гастрономический ужин в ресторане авторской кухни «SREDA».
Компания «БКС Мир инвестиций»
Закрытый гастрономический ужин в ресторане авторской кухни «SREDA».
Закрытый гастрономический ужин в ресторане авторской кухни «SREDA».
Компания «БКС Мир инвестиций»
Закрытый гастрономический ужин в ресторане авторской кухни «SREDA».
Закрытый гастрономический ужин в ресторане авторской кухни «SREDA».
Компания «БКС Мир инвестиций»
Закрытый гастрономический ужин в ресторане авторской кухни «SREDA».
Закрытый гастрономический ужин в ресторане авторской кухни «SREDA».
Компания «БКС Мир инвестиций»

«Мероприятие получилось интересным и информативным. Все были рады живому общению и с удовольствием провели этот вечер в компании с БКС. Мы и в дальнейшем нацелены не только предлагать клиентам лучшие инвестиционные услуги, но и приятно удивлять наших клиентов разными форматами закрытых мероприятий» — рассказал Виталий Шульга.

Интересная открытая беседа с экспертами компании «БКС Мир инвестиций», уютная атмосфера и изысканные угощения наверняка надолго запомнятся гостям вечера.

*ООО «Компания БКС» лицензия ФСФР № 154−04434−100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Без ограничения срока действия. С информацией об ООО «Компания БКС» можно ознакомиться: broker.ru/disclosure

Фото: Семен Рогожников

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