Компания «Бочкари» получила титул «Золотой бренд Алтая»

Право называться «Золотым брендом» получает лишь то предприятие, которое непрерывно 5 лет получает золотые медали за свою продукцию на конкурсе «Лучший Алтайский товар». Долгий пятилетний путь привел к заветной цели. Этот год вновь принес предприятию награды высшего достоинства за качественную продукцию и право стать «Золотым брендом Алтая». Сразу 4 напитка под ТМ «Бочкари» получили золотые медали.

Награды вручал начальник управления Алтайского края по пищевой и перерабатывающей промышленности Александр Александрович Большаков. Среди напитков-победителей квас «Андреич» — титульный бренд предприятия, названный в честь основателя завода Николая Андреевича Козлёнкова.

Победа в региональном конкурсе качества позволила компании «Бочкари» выйти на федеральный уровень: поучаствовать в конкурсе «100 лучших товаров России». Легко ли там победить и стать лучшим товаром в России? Для начала нужно обойти всех местных конкурентов, причем непременно с золотой медалью, а потом на равных состязаться во вкусе с напитками всей нашей необъятной страны.

Награды. Источник: компания «Бочкари» Награды. Источник: компания «Бочкари» Награды. Источник: компания «Бочкари»

Поскольку все 4 напитка «Бочкари», представленные на конкурс «Лучший Алтайский товар» стали золотыми призерами, дорога на всероссийский этап была открыта. А дальше уже сложнее — конкуренция на рынке напитков очень высока. Тем не менее, получить награды на всероссийском уровне «Бочкарям» удалось: итог — одно «золото» и три «серебра».