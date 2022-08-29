29 августа
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Жизнь

Компания Сибирь-Полиметаллы отпраздновала День шахтера

26 августа АО «Сибирь-Полиметаллы» (предприятие сырьевого комплекса УГМК) отпраздновало День шахтера. Масштабный праздник прошел в Змеиногорске, в парке им. 60-летия ВЛКСМ. Более ста сотрудников предприятия были награждены ведомственными, муниципальными, а также корпоративными грамотами и благодарностями. Праздничное настроение участникам мероприятия подарили артисты из различных уголков России.

День шахтера.
День шахтера.
АО «Сибирь-Полиметаллы».

В преддверии Дня шахтера Сибирь-Полиметаллы подарило своим сотрудникам и жителям Змеиногорска грандиозный праздник. В первой части мероприятия прошло чествование лучших из лучших работников компании. В этом году сразу четыре сотрудника Сибирь-Полиметаллы наградили почетным знаком «Горняцкая слава» III степени. На главной сцене праздника эту награду получили Валентин Логвиненко, Александр Слонов, Алексей Касмицкий и Максим Перетятькин.

Алексей Александров и Артем Зайцев были награждены почетной грамотой Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Сергей Алымов был удостоен благодарности губернатора Алтайского края. Семь сотрудников получили почетные грамоты и благодарности Уральской горно-металлургической компании, еще четырем вручили благодарности Министерства промышленности и энергетики Алтайского края. Восемнадцать человек наградили почетными грамотами и благодарностями Администраций Рубцовского и Змеиногорского районов. Более шестидесяти сотрудников компании получили почетные грамоты Акционерного общества «Сибирь-Полиметаллы».

— Я считаю, что Сибирь-Полиметаллы уже давно стало большой дружной семьей. Мы ценим каждого сотрудника, и нам всегда очень приятно, когда дети идут по стопам родителей. Сегодня в нашей компании насчитывается порядка 18 трудовых династий. И я очень надеюсь, что со временем это число будет расти. Я желаю всем крепкого здоровья, мира и гармонии вашим семьям. С праздником, коллеги. С днем шахтера, — поздравил Вадим Рязанцев, генеральный директор АО «Сибирь-Полиметаллы».

День шахтера.
День шахтера.
АО «Сибирь-Полиметаллы».

Во второй части праздничной программы участников мероприятия ждал сюрприз — корпоративная лотерея. Среди сотрудников компании разыграли семь ценных призов: телевизор, кофемашину, электрический и газовый грили, смартфон, умную колонку, робот-пылесос.

— Когда накануне мероприятия нам раздали лотерейные билеты, мы все с нетерпением гадали, что же будут разыгрывать. Но я даже подумать не могла, что выиграю что-то. А тут сразу такой подарок — газовый гриль. Когда вышла на сцену, если честно, была в шоке и не понимала даже, что я выиграла. Спасибо большое за такой праздник. Эмоции бьют через край, — поделилась Надежда Подоплелова, инженер по комплектации оборудования.

День шахтера.
День шахтера.
АО «Сибирь-Полиметаллы».

В третьей части мероприятия сотрудников Сибирь-Полиметаллы и жителей города ждала насыщенная программа. Зажигательную дискотеку устроили участники кавер-группы «Enjoy», барабанщики «Big Drumma show» дали зрителям почувствовать себя настоящими рок-звездами и попробовать сыграть на барабанах. Добавили огня и зажгли по полной артисты файер-шоу «Аврора». Ответственным за хорошее настроение и веселье в этот вечер был ведущий Максим Киселев, участник известного телешоу и капитан команды КВН «Триод и Диод». Заключительным аккордом Дня шахтера стало шоу фейерверков, которое озарило и раскрасило змеиногорское небо миллионами цветных огней.

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