Компания «ЖБИ Сибири» подвела итоги конкурса «Мой уютный двор»

Тротуарная плитка «Алом» формы «Старый город», цвета коллекции 2018: «Кремлевская», «Южное солнце» и «Горький шоколад»
2 место — двор под номером 7, набравший 1593 голоса.
Тротуарная плитка «Алом» формы «Старый город», цвет коллекции 2018 — «Вишневое варенье»
И абсолютный победитель — Роза ветров и двор номер 10, набравший максимальное количество голосов — 2102!
Тротуарная плитка «Алом» формы «Старый город», цвета классической коллекции: коричневый и оранжевый.
Поздравляем!
Победители станут обладателями красивых, ярких железобетонных садово-парковых скульптур ручной работы.
Вручение призов пройдет 8 октября 2018 года в Фирменном магазине «ЖБИ Сибири» по адресу: 9-ый Заводской проезд, 40
Телефон менеджеров отдела продаж: 20−22−22
Справка
Завод «ЖБИ Сибири» — один из грандов алтайского рынка железобетона. За последние несколько лет предприятие вдвое расширило ассортимент и серьезно занялось комплектацией крупнопанельного и каркасного домостроения. Компания с интересом берется за нестандартные заказы и готова удовлетворить даже самые оригинальные запросы как крупных строительных компаний, так и мелких частных застройщиков.
В сфере благоустройства — один из ведущих производителей вибропрессованной плитки в Алтайском крае. Делать тротуарную плитку методом полусухого вибропрессования на немецком оборудовании «OMAG» на предприятии начали в 2001 году. Тогда на рынке Барнаула это был по-настоящему инновационный продукт.
Вибпропрессованная тротуарная плитка «Алом» от «ЖБИ Сибири» изготавливается из бетона высоких марок и обладает рядом качественных характеристик: долговечность, прочность, морозостойкость, низкая истираемость. Тротуарная плитка «Алом» экологична и красива, имеет многообразие форм и ярких цветов. Вибропрессованные изделия использованы при благоустройстве пешеходной зоны улицы Молодежной, Нагорного парка, Барнаульского Арбата, Речного вокзала, площади Октября, Площади Мира, гостиницы «Центральная», ТРЦ «Галактика», ТРЦ «Арена», ТЦ «Лето» и многих других крупных объектов нашего города и любимых мест жителей Барнаула. А сколько частных территорий украшено тротуарной плиткой «Алом» просто не сосчитать!
Подробнее смотрите в нашем мультимедийном материале.
Строим наше будущее вместе с «ЖБИ Сибири»!