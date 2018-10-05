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Компания «ЖБИ Сибири» подвела итоги конкурса «Мой уютный двор»

Друзья, голосование в конкурсе «Мой уютный двор» подошло к концу и вместе с вами мы выбрали троих победителей и счастливых обладателей призов от компании «ЖБИ Сибири» и торговой марки «Алом».

Конкурс был интересным, присутствовала интрига и наблюдение за ходом голосования было процессом захватывающим.

Более 4 тысяч человек приняли участие в выборе лучшего двора 2018! Спасибо всем!

И мы обязательно повторим конкурс в следующем строительном сезоне 2019, следите за новостями на нашем сайте www.gbisib.ru

Победителями стали самые уютные дворы, благоустроенные долговечной, прочной и яркой вибропрессованной тротуарной плиткой «Алом»

3 место — двор под номером 1, набравший 152 голоса.

Тротуарная плитка "Алом".
Тротуарная плитка "Алом".
Фото предоставлено организатором конкурса

Тротуарная плитка «Алом» формы «Старый город», цвета коллекции 2018: «Кремлевская», «Южное солнце» и «Горький шоколад»

2 место — двор под номером 7, набравший 1593 голоса.

Тротуарная плитка &quot;Алом&quot;.
Тротуарная плитка «Алом».
Фото предоставлено организатором конкурса

Тротуарная плитка «Алом» формы «Старый город», цвет коллекции 2018 — «Вишневое варенье»

И абсолютный победитель — Роза ветров и двор номер 10, набравший максимальное количество голосов — 2102!

Тротуарная плитка &quot;Алом&quot;.
Тротуарная плитка «Алом».
Фото предоставлено организатором конкурса

Тротуарная плитка «Алом» формы «Старый город», цвета классической коллекции: коричневый и оранжевый.

Поздравляем!

Победители станут обладателями красивых, ярких железобетонных садово-парковых скульптур ручной работы.

Вручение призов пройдет 8 октября 2018 года в Фирменном магазине «ЖБИ Сибири» по адресу: 9-ый Заводской проезд, 40

Телефон менеджеров отдела продаж: 20−22−22

Результаты голосования.
Результаты голосования.
Фото предоставлено организатором конкурса

Справка

Завод «ЖБИ Сибири» — один из грандов алтайского рынка железобетона. За последние несколько лет предприятие вдвое расширило ассортимент и серьезно занялось комплектацией крупнопанельного и каркасного домостроения. Компания с интересом берется за нестандартные заказы и готова удовлетворить даже самые оригинальные запросы как крупных строительных компаний, так и мелких частных застройщиков.

В сфере благоустройства — один из ведущих производителей вибропрессованной плитки в Алтайском крае. Делать тротуарную плитку методом полусухого вибропрессования на немецком оборудовании «OMAG» на предприятии начали в 2001 году. Тогда на рынке Барнаула это был по-настоящему инновационный продукт.

Вибпропрессованная тротуарная плитка «Алом» от «ЖБИ Сибири» изготавливается из бетона высоких марок и обладает рядом качественных характеристик: долговечность, прочность, морозостойкость, низкая истираемость. Тротуарная плитка «Алом» экологична и красива, имеет многообразие форм и ярких цветов. Вибропрессованные изделия использованы при благоустройстве пешеходной зоны улицы Молодежной, Нагорного парка, Барнаульского Арбата, Речного вокзала, площади Октября, Площади Мира, гостиницы «Центральная», ТРЦ «Галактика», ТРЦ «Арена», ТЦ «Лето» и многих других крупных объектов нашего города и любимых мест жителей Барнаула. А сколько частных территорий украшено тротуарной плиткой «Алом» просто не сосчитать!

Подробнее смотрите в нашем мультимедийном материале.

Строим наше будущее вместе с «ЖБИ Сибири»!

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