Компания «ЖБИ Сибири» подвела итоги конкурса «Мой уютный двор»

Друзья, голосование в конкурсе «Мой уютный двор» подошло к концу и вместе с вами мы выбрали троих победителей и счастливых обладателей призов от компании «ЖБИ Сибири» и торговой марки «Алом».

Конкурс был интересным, присутствовала интрига и наблюдение за ходом голосования было процессом захватывающим.

Более 4 тысяч человек приняли участие в выборе лучшего двора 2018! Спасибо всем!

И мы обязательно повторим конкурс в следующем строительном сезоне 2019, следите за новостями на нашем сайте www.gbisib.ru

Победителями стали самые уютные дворы, благоустроенные долговечной, прочной и яркой вибропрессованной тротуарной плиткой «Алом»

3 место — двор под номером 1, набравший 152 голоса.