Концерт HammAli & Navai состоится в Барнауле 9 апреля. Где купить билет?

Долгожданный концерт HammAli & Navai пройдет в Барнауле 9 апреля в Титов Арене в 19:00.

HammAli & Navai — одна из самых успешных групп страны. Мощно стартовав несколько лет назад, в 2020 артисты завоевали титул «Лучшая группа» по версии премии Новое Радио Awards.

«Пустите меня на танцпол», «Без тебя я не я», «Девочка-война», «Прятки», «Птичка» — эти и еще десятки треков разрывают топ-чарты страны, задавая тренды для молодых музыкантов.

800 миллионов просмотров на YouTube, миллионы фанатов по всему миру, которые активно следят за творчеством музыкантов — все это HammAli & Navai.

В 2021 году артисты выпустили новый альбом «Когда хорошему человеку плохо», попав в топы российских чартов.

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