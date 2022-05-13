Концерт творческих коллективов Павлодарской области Республики Казахстан в АГИК

Международное взаимодействие сегодня можно отнести к наиболее важным и перспективным направлениям работы института. Алтайский государственный институт культуры имеет крепкие связи в сфере образовательной и творческой деятельности с Республикой Казахстан. Заключены договора о сотрудничестве с Восточно-Казахстанским училищем искусств имени народных артистов братьев Абдуллиных (г. Усть-Каменогорск); Карагандинским колледжем искусств им. Таттимбета; Музыкальным училищем им. М. Тулебаева (г. Семей;). Казахской национальной консерваторией им. Курмангазы (г. Алматы), Казахским национальным университетом искусств (г. Нур-Султан) и др.

23 мая 2022 г., в рамках сотрудничества Российской Федерации с приграничными государствами в Алтайском государственном институте культуры состоится концерт творческих коллективов Павлодарской области Республики Казахстан.

В концерте примут участие ансамбли и солисты Павлодарской областной филармонии имени Исы Байзакова. В составе Ансамбля русских народных инструментов «ЛАД» на сцене концертного зала АГИК выступят лауреаты Республиканских и Международных конкурсов Руслан Галькеев (баян), Дарина Ермекабай (домра), Адлет Исаев (фортепиано), художественный руководитель — Отличник культуры Республики Казахстан Оксана Петрушкина.

Комплекс «Музыкальный колледж — музыкальная школа — интернат для одарённых детей» — одно из лучших учебных заведений Республики Казахстан. Оркестр русских народных инструментов музыкального колледжа (художественный руководитель и главный дирижер Заслуженный деятель Республики Казахстан Виктор Денисенко) при участии Народного артиста России, профессора Российской академии музыки им. Гнесиных Александра Цыганкова, Заслуженного артиста Республики Татарстан, лауреата Государственной премии Республики Татарстан, профессора Казахского национального университета искусств, лауреата Государственной премии Республики Татарстан Дамира Султанова, Лауреата Республиканских и Международных конкурсов Олеси Скориковой представит барнаульской публике произведения русских и зарубежных композиторов, а также обработки русских и казахских народных мелодий.

Источник: АГИК

Приглашаем всех любителей музыки окунуться в мир народных мелодий.

Начало концерта 23 мая 2022 г. в 18:00 в концертном зале АГИК по адресу пр. Ленина, 66

Заказ билетов по тел: 8 (913) 276-61-55