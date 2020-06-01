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Жизнь

+67. Коронавирус пробрался еще в два района Алтайского края

67 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявили за сутки в Алтайском крае, сообщил 1 июня оперативный штаб. Новых смертельных случаев не произошло.

Вирус. Пандемия
Вирус. Пандемия
ССО

В географию распространения инфекции добавились Хабарский и Кытмановский районы.

Из всех новых случаев в Барнауле — 16 человек, Рубцовском районе — 13, Славгороде — 8, Новоалтайске — 5, Павловском районе — 2, Бийске — 2, Камне-на-Оби — 2, Алтайском районе — 2, Третьяковском районе — 2, Тюменцевском районе — 2, Хабарском районе — 2, Курьинском район — 2, Горняке — 1, Поспелихинском районе — 1, Родинском районе — 1, Егорьевском районе — 1, Ребрихинском районе — 1, Табунском районе — 1, Косихинском районе — 1, Бурлинском районе — 1, Кытмановском районе — 1.

Общее число заболевших на 1 июня составляет 1915 человек (в том числе 189 детей).

За весь период скончалось 22 человека, в том числе 12 случаев от COVID-19, 8 случаев — иные причины смерти, 2 случая находятся на экспертизе.

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