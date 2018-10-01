Корпоратив: гулянка за счёт компании или инструмент повышения прибыли

Корпоративные праздники — это бессмысленно и дорого. Гулянка за счёт компании. Именно так зачастую рассуждают руководители организаций. Но руководителям предприятий и HR-специалистам не всегда понятна суть и цель таких мероприятий. Вот и проводят раз в год новогодние посиделки — и всё. Просто потому что так принято. На же самом деле, это командообразующие мероприятия, которые положительно влияют на атмосферу внутри коллектива, профессиональные качества сотрудников и даже на прибыль компании. Просто проводить их нужно правильно, с умом и с помощью специалистов .

Форматы корпоративных мероприятий

Обучающие:

тренинги командного взаимодействия ( тимбилдинг);

тимбилдинг); тренинги по формированию внутренних коммуникаций;

корпоративные семинары;

мастер-классы;

конференции.

Развлекательные:

корпоративные праздники ( 8 марта , 23 февраля , Новый год , День рождения компании , Дни рождения сотрудников и т.д.);

8 марта 23 февраля Новый год День рождения компании Дни рождения сотрудников и т.д.); спортивные соревнования;

совместные экскурсии , походы в кино , театр , игротеки и пр.

Корпоративные праздники. Фото предоставлено автором

Выбор нужного формата и подготовка

Большинство внутрикорпоративных мероприятий проводится для формирования корпоративного духа. Но беда в том, что не всегда подготовка мероприятий производится корректно. Зачастую корпоративные мероприятия носят «добровольно-принудительный» характер. И в итоге получается, что половина сотрудников компании просто не явилась на мероприятие, сославшись на «объективные» причины, а вторая половина осталась недовольной и ли вообще не поняла, зачем это было организовано.

Почему так произошло? Причин может быть много. Разберем самые распространенные.

Часто бывает, что компания сама не понимает, для чего она проводит мероприятие и проводит его только потому, что все так делают. Именно поэтому она выбирает неверный формат, неверное время для мероприятия, не может донести до сотрудника цели мероприятия и, соответственно, не может его заинтересовать. Нет цели — нет результата.

Корпоративные праздники. Фото предоставлено автором

Но ограничиваться только целями тоже нельзя. Всегда, независимо от того, какой проект мы реализовываем, я говорю заказчикам: «Спросите у своей целевой аудитории!» Огромная ошибка полагаться только на свои «хотелки» и решать за других. Выбирая формат мероприятия, обязательно нужно собрать обратную связь у коллектива. Вовлекайте коллектив в корпоративное мероприятие уже на стадии подготовки, и тогда оно будет удачным с наибольшей долей вероятности.

Приведу элементарный пример. Руководитель с детства безумно любит волейбол. Волейбол — командная игра. Значит это идеальный инструмент для сплочения коллектива, усиления корпоративного духа и т.д. и т.п. Решено! Устраиваем соревнования по волейболу между отделами! Результат — половина сотрудников «заболели» или «заняты неотложными делами», два разбитых носа и недовольство коллектива. Почему? Всё просто. У коллектива не спросили. А большинство сотрудников с детства терпеть не могут волейбол, играть в него не умеют и лучше бы сходили на интеллектуальную игру типа «Что? Где? Когда?».

Корпоративные праздники. Фото предоставлено автором Корпоративные праздники. Фото предоставлено автором

Ещё одна большая и распространенная ошибка — обходиться без профессионалов. Обычно организацию корпоративов поручают HR-специалистам. Но функционал этого сотрудника не подразумевает навыка организации событий. В итоге HR тратит кучу времени в ущерб своим основным обязанностям, совершает массу ошибок при подковке. И как следствие, желаемый результат не получается. А получается как раз обычная гулянка за счёт компании. Поэтому многие компании предвзято относятся к корпоративам — просто не было положительного опыта. Такое дело нужно поручать профессионалам — организаторам событий, event-агентству. HR компании должен только ставить задачи и контролировать подрядчика. Любое событие должно организовываться командой, в которую входят и представители клиента (маркетолог, HR), и исполнитель, который занимается организацией событий профессионально. Каждый должен заниматься своим делом, и тогда мероприятие принесёт нужный результат.

Эффективность

Корпоративные мероприятия как стратегический инструмент управления — это инвестиции в персонал. А если это инвестиции, то можно оценить степень их возврата.

Для оценки эффективности мероприятия используют коэффициент возврата инвестиций (ROI).

Рассчитывается ROI по формуле: ROI = (Доходы от проведения мероприятия — Затраты на проведение мероприятия) / Стоимость проекта (затраты) X 100%

Но этот коэффициент на самом деле посчитать не так-то просто. Оценить затраты на мероприятие вполне возможно. А вот посчитать чистую прибыль, полученную благодаря этому мероприятию, практически невозможно. Помимо внутрикорпоративных мероприятий на прибыль влияет множество других показателей, долю влияния которых оценить объективно не представляется возможным.

Корпоративные праздники. Фото предоставлено автором

Зато легко можно отследить другие показатели. Например:

какие знания получили сотрудники в ходе мероприятия;

насколько им понравилось участие в подготовке к мероприятию и само мероприятие;

изменилось ли поведение сотрудников на рабочем месте , по отношению друг к другу , по отношению к руководству;

по отношению друг к другу по отношению к руководству; увеличилась ли продуктивность работников , увеличилась ли прибыль предприятия.

А вот это уже работа для HR-специалиста и руководителя предприятия! Сделайте срез необходимых данных до мероприятия и после. Так вы сможете оценить результат и уже не предвзято, а основываясь на реальном, и, надеемся, положительном опыте, принять решение систематично проводить корпоративные мероприятия.

Директор агентства маркетинговых коммуникаций Promo Republic

Ксения Польгерт

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