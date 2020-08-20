Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
20 августа 16°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Космическая эскадрилья: стало известно, какие НЛО снял космонавт в борта МКС

Находящийся на Международной космической станции (МКС) российский космонавт Иван Вагнер в ходе наблюдения за полярным сиянием снял над Антарктидой группу из пяти неопознанных летающих объектов (НЛО).

Неизвестные объекты в космосе.
Неизвестные объекты в космосе.
Скриншот видео @ivan_mks63

По словам космонавта, пять объектов пролетели параллельно на одинаковом расстоянии друг от друга. Он предположил, что это могли быть метеоры или спутники.

Снимки делались раз в секунду, а затем были собраны в видеоролик в режиме timelapse — 25 кадров в секунду.

Информацию о заснятых объектах космонавт пообещал передать руководству «Роскосмоса» и в Институт космических исследований Российской академии наук.

Космическая эскадрилья

Неопознанные объекты могли принадлежать спутникам системы глобального интернета Starlink, развертываемым американской компанией SpaceX.

В настоящее время на низкой околоземной орбите находится более 600 таких космических аппаратов, пишет Lenta.ru. Глава SpaceX Илон Маск надеется довести их численность до 12 тысяч.

В пользу этой версии высказался тарший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П.К. Штернберга Владимир Сурдин: «Очевидно почти, что это эскадрилья спутников Илона. Они пока вместе летают, потом разбегутся».

Замдиректора по научной работе Института астрономии РАН Михаил Сачков в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что на камеру могла попасть серия из 58 мини-спутников Starlink.

По мнению научного руководителя Института космической политики Ивана Моисеева, объекты на фото вряд ли являются спутниками. Эксперт предположил — это космический мусор, отделившийся от МКС.

Роскосмос и Пентагон

В России против Starlink выступает гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Глава госкорпорации исключил любое сотрудничество со SpaceX в данном направлении, поскольку, по его словам, американская компания является подрядчиком Пентагона.

Такие зарубежные системы глобального интернета, как американская Starlink и британская OneWeb, не получили разрешение на свою деятельность в России — фактически запрещены.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость