Крупная лесная компания подвела итоги деятельности в преддверии профессионального праздника

Лес — зеленое золото и легкие нашей планеты. Он имеет особую ценность и незаменимое экономическое значение — является источником древесины, топлива, строительных материалов, сырья для различных видов промышленности.

Несмотря на то, что с хозяйственной точки зрения лес рассматривается как ресурс, компания «Алтайлес» имеет свое, отличное от традиционного, видение на этот счет. На первом месте — уход за лесом, и только затем — пользование его дарами.

Именно поэтому, в преддверии профессионального праздника — Дня работников леса, который в этом году отмечается 16 сентября, Лесная холдинговая компания «Алтайлес» рассказывает о проделанной работе.

Для начала отметим, что площадь арендуемых ЛХК «Алтайлес» лесных участков составляет 31,2% от общей площади земель регионального лесного фонда, и важным делом для всех сотрудников компании является охрана, защита и воспроизводство лесов.

«Алтайлес» ведет интенсивное лесное хозяйство. Фото: архив ЛХК «Алтайлес»

Благодаря компании «Алтайлес», Алтайский край удерживает лидирующие позиции в области охраны лесов от пожаров. Необходимая техника, оборудование и инвентарь содержится в объемах, которые превышают требования законодательства. Сегодня компанией содержится и эксплуатируется 104 пожарных наблюдательных вышек. Заметим, что предусмотрено обязательное наличие всего 13 таких объектов. Также имеется 77 пунктов сосредоточения современного противопожарного инвентаря и оборудования вместо обязательных 25.

Техническое оснащение лесной пожарной службы. Фото: архив ЛХК «Алтайлес»

Средства, направленные на оснащение лесной пожарной службы, исчисляются сотнями миллионов рублей. По мнению сотрудников лесного холдинга, противопожарная служба должна только усиливаться, никакие внешние факторы, в том числе экономические кризисы, не должны сказываться на охране алтайских боров.

Охрана лесов от пожаров. Фото: архив ЛХК «Алтайлес»

Лесовосстановительные мероприятия — это еще одни немаловажные работы, которые выполняют предприятия, входящие в состав лесной холдинговой компании.

За всё время своей работы предприятиями холдинговой компании выполнены мероприятия по лесовосстановлению на площади 82,4 тыс. га, из них 47,1 тыс. га — посадка лесных культур на территориях, поврежденных пожарами. Также было высажено 252,2 млн сеянцев, которые станут будущими лесами Алтайского края. Для выращивания посадочного материала компания содержит лесные питомники с ежегодной продуцирующей площадью более 10 га. Ежегодный вклад компании в лесовосстановление составляет более 150 млн рублей.

Лесовосстановительные мероприятия. Фото: архив ЛХК «Алтайлес»

Можно смело сказать, что ЛХК «Алтайлес», как один из ведущих игроков рынка, уже зарекомендовал себя в качестве ответственного лесопользователя, но останавливаться на достигнутом не собирается, и в 2016 году приступил к строительству уникального для региона завода — Павловского деревообрабатывающего комбината, который будет производить плиты MDF. В качестве сырья «Павловский ДОК» будет принимать щепу и опилки. Таким образом, лесопользование будет представлять собой замкнутый цикл — от заготовки леса до получения продукции из древесины, щепы и опилок.

Павловский деревообрабатывающий комбинат. Фото: архив ЛХК «Алтайлес»

Также доведено до совершенства производство погонажных изделий и пиломатериала, а также клееного бруса, из которого строятся дома, бани, рестораны и т. д

Как мы видим, Лесная холдинговая компания «Алтайлес» ведет интенсивное лесное хозяйство, и это идет на пользу и экономике, и экологии, и обществу региона.

В этот замечательный праздник, в День работников леса, все сотрудники ЛХК «Алтайлес» выражают благодарность тем людям, профессия которых связана с охраной леса и его богатств, а также с заготовкой и переработкой древесины, и желают терпения, здоровья, успехов в работе и личного счастья.