30 июля
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Жизнь

Кто из кандидатов в губернаторы собрал подписи муниципальных депутатов

Кандидаты еще от трех партий собрали подписи муниципальных депутатов, которые необходимы для регистрации. По словам претендентов, депутаты от КПРФ поддержали еще трех кандидатов в губернаторы Алтайского края, а кандидат от КПРФ затягивает сдачу документов в избирком Алтайского края до последнего дня.

Выборы.
Выборы.
"Голос"

Подписи в избирком подали кандидаты от «Новых людей» и «Партии пенсионеров», завтра собирается сдать документы кандидат от «Коммунистов России». Всего подали документы на регистрацию 5 кандидатов. До сих пор не предоставила подписи кандидат от КПРФ. Ей будет сложно пройти муниципальный фильтр — ведь большое количество депутатов-коммунистов поддержали альтернативных кандидатов.

28 июля подписи в избирком Алтайского края предоставили кандидат в губернаторы от партии «Новые люди» Владислав Вакаев и кандидат в губернаторы от «Партии Пенсионеров» Елена Хрусталева. Кандидат от партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович заявил, что собрал подписи и собирается их сдать 29 июля. За кандидатов от этих трех партий в том числе отдали подписи депутаты от КПРФ. Теперь кандидату от КПРФ будет сложно пройти муниципальный фильтр.

Кандидаты должны предоставить в избирком подписи депутатов до 29 июля включительно. Пока кандидат от КПРФ Мария Прусакова затягивает подачу документов. По всей видимости, это обусловлено тем, что подписи депутатов-коммунистов уже собрали другие кандидаты.

Кандидат от «Партии Пенсионеров» Елена Хрусталева:



«Мне помогали люди, помогали члены КПРФ в том числе. Некоторые отдали голоса за меня. Некоторые помогали мне вступить в диалог с другими муниципальными депутатами, которые отдали голоса в мою пользу. Они не выражали свою поддержку открыто, но в личных беседах я ощутила тепло их голосов».



Кандидат от партии «Новые люди» Владислав Вакаев:

«Рецепт сбора подписей простой — качественный менеджмент. «Новые люди» — современная партия, которая ко всем вопросам подходит технологично. Поэтому мы составили четкий план действий, определили логистику передвижений по муниципалитетам, созвонились с депутатами и решили эту задачу. Я считаю, что при эффективной команде и грамотной организации любая задача решаема».



Кандидат от партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович

“Важно, что значительную поддержку мне оказали депутаты от КПРФ. Я всегда говорил, что в этой партии нет единого мнения, нет единой позиции. В КПРФ давно уже раскол на конструктивную патриотическую часть и на другую. Патриоты из КПРФ поддержали меня ”.



Ранее на этой неделе кандидат от «Справедливой России – за правду» Евгения Боровикова и кандидат от ЛДПР Сергей Булаев также сдали в избирком необходимое количество подписей для прохождения муниципального фильтра.

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