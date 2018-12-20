1500 ледянок получил благотворительный фонд «Солнечный город» для своих подшефных семей

Фонд активно помогает сиротам с 2007 года. За все время работы «Солнечного города» более 25 тысяч детей получили поддержку. География фонда, как и его деятельность, достаточно обширна: «Солнечный город» представлен в девяти регионах России, помогая мамам в трудной жизненной ситуации не расставаться с детьми, находя наставников и родителей для детей из детского дома и многое другое.

Помимо этого, фонд меняет саму систему детских интернатных учреждений, чтобы помочь тысячам детей. В приоритете организации — интересы детей и реальная помощь.

Анастасия Землянова,

сотрудник фонда: