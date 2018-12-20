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1500 ледянок получил благотворительный фонд «Солнечный город» для своих подшефных семей

Именно столько ледянок передала компания Радиотехника в малообеспеченные, неполные, многодетные семьи 18 декабря.

1500 ледянок получил благотворительный фонд «Солнечный город».
1500 ледянок получил благотворительный фонд «Солнечный город».
Источник: благотворительный фонд "Солнечный город"

Фонд активно помогает сиротам с 2007 года. За все время работы «Солнечного города» более 25 тысяч детей получили поддержку. География фонда, как и его деятельность, достаточно обширна: «Солнечный город» представлен в девяти регионах России, помогая мамам в трудной жизненной ситуации не расставаться с детьми, находя наставников и родителей для детей из детского дома и многое другое.

Помимо этого, фонд меняет саму систему детских интернатных учреждений, чтобы помочь тысячам детей. В приоритете организации — интересы детей и реальная помощь.

Анастасия Землянова,
сотрудник фонда:

Здорово, что большие компании разделяют наши ценности и готовы включаться в деятельность фонда. Помощь детям — это в первую очередь то, что доставит им радость, а прогулка на свежем воздухе и катание с горки — один из лучших способов весело провести время зимой.

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