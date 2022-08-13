Льет как из ведра. Алтайский край «взяли в плен» мощный дождь, гром и град

Сильный ливень «стеной» и гроза нахлынули на Барнаул 13 августа. Рассказываем и показываем, что происходит на улицах краевой столицы во время потопа.

В центре города, в районе пр. Красноармейский, ливень длился более часа. На дорогах вода буквально «разлилась рекой» так, что обувь намокает в считаные минуты (или даже секунды).

Не пощадила стихия и частный сектор на ул. Короленко. Насыпные дороги здесь превратились в прелестные (но не очень удобные) грязевые ванны, а асфальтированные — в большую лужу. Однако дома на кадрах почти не заметны: они как в тумане.

Кстати, по зданиям погодное явление тоже «ударило». Водосточные трубы не справляются.

А вот еще кадры, на которых Барнаул — сплошной дождь.

Отметим, что погода «капризничает» и в других уголках Алтайского края. В поселке Александровка Калманского района не обошлось без града размером с орех. Его фотографиями поделился участник сообщества «Инцидент» в «ВКонтакте».

Град в Калманском районе 13.08.2022 . «Инцидент Барнаул».

Напомним, ранее региональный Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение. Подробнее об этом и погоде на 14−15 августа — в прогнозе.