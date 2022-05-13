Льготные кредиты и электронные сервисы: как сохранить и развивать бизнес

Вызовы нового времени заставили многих предпринимателей серьезно перестроить свое дело, и в помощь им были приняты сразу несколько государственных программ льготного кредитования.

Одним из самых активных проводников мер поддержки стал Сбербанк. О том, какими инструментами сегодня могут воспользоваться предприниматели, чтобы не только сохранить свое дело, но и развивать его, «Алтапрессу» рассказал заместитель управляющего Алтайским отделением Иван Шешиков.

— Наверное , самое главное для любого предпринимателя — иметь средства для обеспечения текущей деятельности и развития организации. Как сегодня можно справиться с этой задачей?

— Мы традиционно не только активно участвуем в доведении мер господдержки до бизнеса, но и предлагаем свои программы — предложений много, и мы уверены, что предприниматели смогут найти подходящие под свои нужды меры поддержки.

Одними из самых популярных оказались программы кредитования, разработанные Правительством для малого и среднего бизнеса по ставкам до 15% и до 13,5% годовых соответственно. В нашем отделении такие кредиты оформили уже почти 120 предприятий малого бизнеса на сумму более 500 миллионов рублей и более десятка предприятий среднего бизнеса на сумму свыше 670 миллионов рублей. Это существенные суммы, позволяющие сохранить свое дело, коллективы, выплачивать зарплаты и так далее.

Есть и еще одна важная программа — «ПСК Инвестиционная», по которой предоставляются деньги на инвестиционные цели. Совсем недавно она очень помогла одному нашему клиенту, которому срочно нужны были 20 млн рублей на покупку сельхозтехники. Причем сделку надо было реализовать максимально оперативно — с 1 апреля цены должны были взлететь, и тогда техника клиенту стала бы уже недоступна. В итоге кредит мы выдали, и он благополучно успел все приобрести. Кстати, с 1 апреля действительно произошел рост цен — в его случае техника подорожала на 10 миллионов рублей.

— Алтайский край — регион с традиционно сильным агропромышленным комплексом. Могут ли эти предприятия получить целевые льготные кредиты?

— Конечно. Они могут рассчитывать на программу льготного кредитования системообразующих предприятий агропромышленного комплекса. Минсельхоз нам одобрил реестры потенциальных заемщиков почти на 35 млрд рублей. Льготные кредиты по этой программе выдаются по ставке, не превышающей 5% годовых, на инвестиционные цели — на срок от 2 до 15 лет, на оборотные — до года. Только малому бизнесу мы уже выдали 142 таких кредита на сумму более 1,2 млрд руб.

Еще одна программа льготного кредитования разработана в Минпромторге и предназначена для системообразующих предприятий: бизнес может получить их на пополнение оборотных средств для операционной деятельности под 11% годовых на срок до одного года.

Представители малого и среднего предпринимательства кредитуются в нашем банке также по программам Минэкономразвития под 8,5% и 9,95% годовых.

Деньги. СС0

— Не так давно Сбер провозгласил курс на цифровизацию своих сервисов. Изменилось ли что-то в этой стратегии за последнее время? Возможно ли , например , взять кредит без посещения офиса?

— Да, верно. С прошлого года расширились возможности в получении кредитов для индивидуальных предпринимателей: теперь оформить их можно, в том числе, в мобильном приложении СберБизнес. На весь процесс оформления, от момента обращения до зачисления денег на счет, требуется всего несколько минут. Кредит выдается в режиме онлайн — в банк приходить не нужно, ни на одном из этапов не требуются документы в бумажном виде. Параметры кредита рассчитывает индивидуально интеллектуальная модель анализа данных о клиентах. По такой схеме можно получить до 5 млн рублей на срок до трех лет, причем средства можно направить на любые цели бизнеса — купить товары, оплатить услуги и так далее. Кстати, мы делаем нашим клиентам дисконт к ставке до 2% годовых — окончательный размер дисконта зависит от оборотов по расчетному счету или бизнес-карте, а также зарплатному проекту.

— Но вы же не ограничиваетесь только кредитами?

— У нас можно, например, бесплатно и без посещения офиса открыть и обслуживать счет. Для этого нужно отправить заявку онлайн, и наш менеджер приедет к вам сам, чтобы подписать документы. В крае выездное открытие счета доступно в Барнауле и Бийске.

В марте ПАО Сбербанк стал доверенным лицом удостоверяющего центра Федеральной налоговой службы, а значит, теперь у нас можно получить усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП) индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, причем для этого совершенно не обязательно быть нашим клиентом.

Мы обнулили комиссию за зачисление заработной платы до конца года для новых корпоративных клиентов и отменили срок действия бизнес-карт для корпоративных клиентов. Присоединились к мере поддержки ЦБ и снизили комиссию по эквайрингу до 1% для тех, кто реализует социально значимые товары.

Также мы помогаем снижать финансовую нагрузку на клиентов, решивших сейчас начать свой бизнес в интернете: с 18 апреля запущена акция, по которой организации могут подключить цифровую онлайн-кассу без внесения оплаты за сервис в первые два месяца использования. Вместе с тем, предлагаем и решения по расширению каналов продаж: сервис Insales позволяет клиентам управлять онлайн-торговлей во всех каналах интернет-продаж (сайт, маркетплейсы, соцсети и мессенджеры) из единого личного кабинета за 0 рублей.

Как видите, предложений довольно много — для удобства клиентов наиболее популярные мы объединяем в пакеты.

Ноутбук.

— Что в них входит?

— Мы понимаем, что бизнесу нужны не только льготные кредиты — есть масса и других насущных потребностей, в которых Сбер может помочь. Например, базово для корпоративных клиентов доступны бесплатные онлайн-сервисы: юрист, бухгалтерия, поиск сотрудников, электронный документооборот.

Новым клиентам мы предлагаем пакет услуг «Набирая обороты». По нему обслуживание бизнеса стоит всего один рубль в первый месяц, и предприниматель может осуществлять бесплатно все необходимые ему операции. Внутрибанковские платежи в рамках пакета не ограничены, можно совершать до 15 переводов в месяц на счета юрлиц в другие банки, СМС-информирование об операциях по счету не стоит ничего, как и ряд других важных услуг.

Для тех, кто имеет внешнеторговые контакты, сформирован пакет «ВЭД без границ», который в первые полгода будет стоить символический один рубль. Клиентам доступно открытие и ведение двух счетов в рублях и юанях, льготный валютный контроль и перевод, безлимитные консультации. Акция действует до 15 мая. С начала действия акции уже 14 клиентов из сферы малого бизнеса воспользовались подключением данного пакета услуг в нашем отделении.

Также корпоративные клиенты могут выбрать пакеты услуг «Легкий старт», «Полным ходом» и другие. Подключить их не составит труда, все подробности — на нашем официальном сайте или в мобильном приложении СберБизнес.