Личный приём депутата Алтайского края: место встречи и диалог с избирателями

Работа с обращениями граждан – важнейшая часть депутатской работы. Для прямых контактов с избирателями проходят региональные недели с личными приемами. Эти встречи помогают узнавать конкретику жизни и лучше понимать политическую реальность.

Только что завершилась региональная неделя в Алтайском крае. О том, какие вопросы поднимались на личном приеме депутата Госдумы Александра Терентьева, пишет пресс-служба алтайских социалистов. Обсуждали ситуацию с краснощековцами, эффективность работы жилищных сертификатов для сирот, возможную потерю жилья пенсионером из Барнаула, доступность льготных лекарств и санаторно-курортного лечения в крае.

Одна из посетительниц поделилась своим сложным опытом получения льготных лекарств и путевок в санатории. Она рассказала, что ее супругу выдают лекарства с опозданием, что вынуждает их семью покупать препараты за свой счет, чтобы не прерывать лечение. Депутат обещал передать ее вопросы министру здравоохранения Алтайского края и руководству краевого Соцфонда, поручил фракции "Справедливая Россия – За правду" в краевом парламенте изучить причины сбоев в системе.

"Совместными усилиями, мы обязательно найдём выход из сложившейся ситуации", – поддержал депутат посетительницу. Он поздравил её с наступающим 8 Марта и подарил букет тюльпанов.

Личный прием депутата Госдумы Александра Терентьева. Источник: altai.spravedlivo.ru

С непростой жилищной ситуацией пришел к депутату житель Барнаула, бывший пожарный, ныне на пенсии, инвалид 1 группы. Он рассказал, что в 1998 году, будучи сотрудником, получил квартиру, в которую семья заселилась. Однако документы на вселение не выдали, так как дом не был официально признан жилым. В конце 2000-го года здание приняли в эксплуатацию, акт подписали. Но администрация не утвердила документ комиссии. По словам заявителя, семь семей оказались в подвешенном состоянии.

Александр Терентьев принял решение начать совместные поиски концов в этой непростой истории. Первым делом, он намерен направить запрос главе Барнаула.

Жительница села Краснощеково пожаловалась депутату Госдумы на преграды из проволоки. "Мы живём как в зоне", – образно высказалась заявительница о ситуации, в которой оказались краснощековцы из-за "электропастухов". По её словам, местный фермер установил преграды из проволоки и буквально заблокировал доступ к ягодным местам. Насколько эти действия законны Александр Терентьев намерен выяснить через прокуратуру края.

Посетительница решила заодно проконсультироваться по поводу получения жилья для сироты. Она воспитывала ребёнка сироту, ей сейчас 22 года, стоит в очереди на квартиру, в суд не обращалась. Депутат отметил, что в последнее время увеличилось количество подобных обращений, он системно прорабатывает варианты решения проблемы.

Кроме того Александр Терентьев рассмотрел обращения о строительстве спортивных объектов в г. Барнауле; качестве школьного питания г. Новоалтайска; проблемах переселения из аварийного жилья и использования жилого фонда г. Барнаула; освещения в г. Барнаул, г. Новоалтайск, с. Троицкое.

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