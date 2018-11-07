Личностный рост без посредников.

Это преувеличение, но на практике большая часть материалов по теме создана не в России, и потом просто пересказана под новым соусом энтузиастами на русском. Это не плохо — мотивация универсальна. Однако, контекст принятия решений у нас отличается. Ментальность, исторические предпосылки, география — комплекс факторов влияния многогранен. Хотя в главном они правы, огромное значение играет желание действовать.
Стать лучше с этими книгами — можно. Важно критично отнестись к полученным советам. Если вы многодетная мать из Черемного, есть шанс, что советы нью-йоркского дяди с большими ушами и широкой улыбкой будут немного не применимы. Вряд ли вы сможете проводить месяцы в командировках или на встречах ради «нетворкинга».
Прежде чем закачивать библиотеку прозревшего бизнес-тренера, можно сделать несколько простых шагов. Для начала, ответьте себе на логичные вопросы, в которых помощь экспертов ни к чему.
С этими силами и желанием что-то изменить стоит разобраться, и сделать это можете только вы.
Где вы сейчас?
Режим дня, обязательства, личная жизнь — вы находитесь в контексте и любые перемены надо рассматривать с учетом того, как они скажутся на важных для вас сферах жизни.
Что-то можно улучшить уже сейчас, что-то потребует планомерной работы, но для начала необходимо выявить зоны влияния.
Чем вы занимаетесь?
Работа обеспечивает значимый процент самореализации. Аудит этого направления может показать, где стоит приложить силы. Стартовая шкала оценки — зарплата. Любой работодатель предоставляет зону влияния каждому работнику и, в соответствии с ее размером, оценивает этот вклад.
Будучи бухгалтером гипотетического «Магазина N» вам может быть вполне комфортно, но о существенном росте в таком случае можно не думать — зона ответственности, в большинстве случаев, будет ограничиваться. Если же вы из стажера в «ЛокоТех Эксперт» выросли в ведущего специалиста, стоит разобраться, какими критериями вы оцениваете значимое для себя развитие, если вам кажется, что показатели должны быть масштабней.
Определите для себя параметры роста — зарплата, должность, количество свободного времени, привилегии. Чтобы оценить перспективы, нужна система координат.
Где искать возможности?
По результатам оценки общего контекста определятся направления для действий. Теперь запрос «хочу, чтобы хорошо» станет предметным: «хочу заменить мебель в гостиной» или «хочу получить повышение». Исходя из задачи станет понятно, какие ресурсы необходимо привлечь, и на сколько реально реализовать задачу своими силами.
Если ваши цели включают смену работы, следующим шагом будет написание резюме.
Цель — добиться уюта в доме, возможно, решается походом в магазин или регистрацией на ДаруДар (darudar.org).
Возможности — слишком растяжимое понятие, когда конкретной задачи нет. Абстрактные цели вроде «стать знаменитым» не позволяют выделить конкретные шаги и необходимые на каждом отдельном этапе ресурсы.
Четкое целеполагание вроде «хочу зарабатывать на жизнь дизайном» позволит заметить существующие возможности. Например, обратиться к соседу за помощью в работе с графическим редактором, а рок-группе брата нарисовать обложку первого альбома и с ней поучаствовать в профильном конкурсе. Не хватает масштабов — обращайтесь в крупные федеральные компании, например, ОЦО «Локотех Эксперт», где можно существенно повысить собственный уровень профессионализма и мастерства, получить в управление совершенно новые задачи, изучить новые подходы и технологии.
Из небольших достижений складываются значимые перемены.
Где найти силы не бросить все на полпути?
Тут как раз пригодятся книги по саморазвитию. Оценив ситуацию, вы сможете выбрать подходящие форматы работы и поддержания своей работоспособности и боевого духа. Благодаря издательствам МиФ и Альпина Паблишер книги многих гуру стали доступны на русском языке. Кому-то подойдет схема Хэла Элрода из книги «Магия утра», кому-то путь методичных тренировок «Сила воли. Как развить и укрепить» Келли Макгонигал.
С конкретными целями советы любого автора будут рассматриваться с точки зрения пользы именно для вас, а значит смогут принести практическую пользу.