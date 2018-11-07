Личностный рост без посредников.

Бизнес-тренеры, коучи, курсы личностного роста, мотивационные книги — в интернете с завидной регулярностью можно наткнуться на тему «усовершенствования». Некто уверенный разъясняет, что стоит только начать бегать, записывать план, медитировать, отвечать на звонки в третьей фазе луны, как тут же жизнь наладится и денег прибавится.

Это преувеличение, но на практике большая часть материалов по теме создана не в России, и потом просто пересказана под новым соусом энтузиастами на русском. Это не плохо — мотивация универсальна. Однако, контекст принятия решений у нас отличается. Ментальность, исторические предпосылки, география — комплекс факторов влияния многогранен. Хотя в главном они правы, огромное значение играет желание действовать.

Стать лучше с этими книгами — можно. Важно критично отнестись к полученным советам. Если вы многодетная мать из Черемного, есть шанс, что советы нью-йоркского дяди с большими ушами и широкой улыбкой будут немного не применимы. Вряд ли вы сможете проводить месяцы в командировках или на встречах ради «нетворкинга».

Прежде чем закачивать библиотеку прозревшего бизнес-тренера, можно сделать несколько простых шагов. Для начала, ответьте себе на логичные вопросы, в которых помощь экспертов ни к чему.

С этими силами и желанием что-то изменить стоит разобраться, и сделать это можете только вы.

Где вы сейчас?

Режим дня, обязательства, личная жизнь — вы находитесь в контексте и любые перемены надо рассматривать с учетом того, как они скажутся на важных для вас сферах жизни.

Что-то можно улучшить уже сейчас, что-то потребует планомерной работы, но для начала необходимо выявить зоны влияния.

Чем вы занимаетесь?

Работа обеспечивает значимый процент самореализации. Аудит этого направления может показать, где стоит приложить силы. Стартовая шкала оценки — зарплата. Любой работодатель предоставляет зону влияния каждому работнику и, в соответствии с ее размером, оценивает этот вклад.

Будучи бухгалтером гипотетического «Магазина N» вам может быть вполне комфортно, но о существенном росте в таком случае можно не думать — зона ответственности, в большинстве случаев, будет ограничиваться. Если же вы из стажера в «ЛокоТех Эксперт» выросли в ведущего специалиста, стоит разобраться, какими критериями вы оцениваете значимое для себя развитие, если вам кажется, что показатели должны быть масштабней.

Определите для себя параметры роста — зарплата, должность, количество свободного времени, привилегии. Чтобы оценить перспективы, нужна система координат.

Где искать возможности?

По результатам оценки общего контекста определятся направления для действий. Теперь запрос «хочу, чтобы хорошо» станет предметным: «хочу заменить мебель в гостиной» или «хочу получить повышение». Исходя из задачи станет понятно, какие ресурсы необходимо привлечь, и на сколько реально реализовать задачу своими силами.

Если ваши цели включают смену работы, следующим шагом будет написание резюме.

Цель — добиться уюта в доме, возможно, решается походом в магазин или регистрацией на ДаруДар (darudar.org).

Возможности — слишком растяжимое понятие, когда конкретной задачи нет. Абстрактные цели вроде «стать знаменитым» не позволяют выделить конкретные шаги и необходимые на каждом отдельном этапе ресурсы.

Четкое целеполагание вроде «хочу зарабатывать на жизнь дизайном» позволит заметить существующие возможности. Например, обратиться к соседу за помощью в работе с графическим редактором, а рок-группе брата нарисовать обложку первого альбома и с ней поучаствовать в профильном конкурсе. Не хватает масштабов — обращайтесь в крупные федеральные компании, например, ОЦО «Локотех Эксперт», где можно существенно повысить собственный уровень профессионализма и мастерства, получить в управление совершенно новые задачи, изучить новые подходы и технологии.

Из небольших достижений складываются значимые перемены.

Где найти силы не бросить все на полпути?

Тут как раз пригодятся книги по саморазвитию. Оценив ситуацию, вы сможете выбрать подходящие форматы работы и поддержания своей работоспособности и боевого духа. Благодаря издательствам МиФ и Альпина Паблишер книги многих гуру стали доступны на русском языке. Кому-то подойдет схема Хэла Элрода из книги «Магия утра», кому-то путь методичных тренировок «Сила воли. Как развить и укрепить» Келли Макгонигал.

С конкретными целями советы любого автора будут рассматриваться с точки зрения пользы именно для вас, а значит смогут принести практическую пользу.