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Жизнь
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Лизинговая компания Европлан поздравляет с Новым годом

Лизинговая компания Европлан поздравляет с Новым годом!

В конце этого сложного года хочется поблагодарить наших клиентов и партнёров и от всей души пожелать, чтобы в наступающем 2022 году жизнь, после всех потрясений, начала наконец возвращаться в нормальное русло.

Несмотря на сложнейшую ситуацию на автомобильном рынке, компания Евпроплан в уходящем году очень продвинулась вперёд: рекордно выросли наши финансовые показатели. И за цифрами финансовой отчётности — наши клиенты по всей России, их бизнес, их стремления и начинания, которые им удалось продвигать дальше, благодаря лизингу.

Это большое счастье знать, что продукт Европлана, наш опыт и креативность оказались такими полезным в этот кризисный период, и мы смогли помочь предпринимателям по всей стране приобретать транспорт.

Главное, к чему стремится команда Европлана, — продолжать делать нашу любимую работу, находить нужные людям автомобили и делать их доступными. Мы будем двигаться по этой дороге и в 2022 году, каким бы он ни был, но искренне надеемся, что он перенесёт нам всем перемены только к лучшему!

АО ЛК «Европлан»
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