15 ноября
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Жизнь

Ломать — не строить: жители Барнаула жалуются на убитые дороги после ремонта

Жители микрорайона Западный, района "Чайка" жалуются на ужасные дороги, которые так никто и не доделал, сообщает Barnaul 22.

Ломать не строить: жители Барнаула жалуются на убитые дороги после ремонта.
Ломать не строить: жители Барнаула жалуются на убитые дороги после ремонта.
Barnaul 22

Летом текущего года в связи с ремонтными работами по ул. Северо-Западная — Рощинская демонтировали лестницу, по которой все жители ближайших улиц проходили к остановке.

Горожане отмечают, что лестницу установили за счет жильцов.

Ремонт тепловых сетей длился около трех месяцев и про демонтированные дороги все забыли. По словам жительницы, рабочие уверяли, что установят новую лестницу.

Однако работы окончены, и на слоне осталась только грязевая гора.

Теперь многие дети и пенсионеры обходят участок. Добираться до автобуса стало сложнее.

Ранее сообщалось, что более 650 млн рублей выделят на ремонт дорог в Алтайском крае.

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