Ломать — не строить: жители Барнаула жалуются на убитые дороги после ремонта

Летом текущего года в связи с ремонтными работами по ул. Северо-Западная — Рощинская демонтировали лестницу, по которой все жители ближайших улиц проходили к остановке.
Горожане отмечают, что лестницу установили за счет жильцов.
Ремонт тепловых сетей длился около трех месяцев и про демонтированные дороги все забыли. По словам жительницы, рабочие уверяли, что установят новую лестницу.
Однако работы окончены, и на слоне осталась только грязевая гора.
Теперь многие дети и пенсионеры обходят участок. Добираться до автобуса стало сложнее.
Ранее сообщалось, что более 650 млн рублей выделят на ремонт дорог в Алтайском крае.