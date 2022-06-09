9 июня
﻿
Жизнь

Лучших наставников впервые определили на Алтай-Коксе

На предприятии Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) подвели итоги конкурса «Наставник года», который призван поощрять лучшие практики наставничества.

Итоги конкурса «Наставник года».
Итоги конкурса «Наставник года».
АО "Алтай-Кокс"

Участвовали в нем более 500 работников завода, которые в течение предыдущего года проводили обучение сотрудников на курсах переподготовки, вторых профессий, повышения квалификации, проводили стажировку участников кадрового резерва, или выступали руководителями производственной практики у студентов.

Конкурс организовали с целью формирования команды наставников, способных передать коллегам знание производственных и бизнес-процессов предприятия.

Итоги конкурса «Наставник года».
Итоги конкурса «Наставник года».
АО «Алтай-Кокс»

Призерами конкурса в различных номинациях стали 18 сотрудников различных подразделений и цехов.

Победителями в номинации «Инструктор производственного обучения» стали Дмитрий Гринев, Владимир Дроздов, Михаил Гущин, Дмитрий Аленин, Сергей Коптелов, Дмитрий Слезов, Владимир Редих, Андрей Шитиков, Юрий Гилев и Роман Мишин.

Итоги конкурса «Наставник года».
Итоги конкурса «Наставник года».
АО «Алтай-Кокс»
Итоги конкурса «Наставник года».
Итоги конкурса «Наставник года».
АО «Алтай-Кокс»
Итоги конкурса «Наставник года».
Итоги конкурса «Наставник года».
АО «Алтай-Кокс»

Лучшими в номинации «Преподаватель теоретического обучения» признали Андрея Болотова, Владимира Миронова, Максима Пацукова, Сергея Сафонова, Александра Дюкарева и Алексея Стаценко.

Сотрудников коксового цеха Евгения Стрельцова и Владислава Калачева отметили как лучших наставников руководителей, специалистов и служащих.

Итоги конкурса «Наставник года».
Итоги конкурса «Наставник года».
АО «Алтай-Кокс»

Победителей конкурса наградили дипломами и денежными премиями.

Информация об Алтай-Коксе

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте Алтай-Кокса: http://altai.nlmk.com/ru

  • Новости компаний
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость