Лучших наставников впервые определили на Алтай-Коксе

Участвовали в нем более 500 работников завода, которые в течение предыдущего года проводили обучение сотрудников на курсах переподготовки, вторых профессий, повышения квалификации, проводили стажировку участников кадрового резерва, или выступали руководителями производственной практики у студентов.
Конкурс организовали с целью формирования команды наставников, способных передать коллегам знание производственных и бизнес-процессов предприятия.
Призерами конкурса в различных номинациях стали 18 сотрудников различных подразделений и цехов.
Победителями в номинации «Инструктор производственного обучения» стали Дмитрий Гринев, Владимир Дроздов, Михаил Гущин, Дмитрий Аленин, Сергей Коптелов, Дмитрий Слезов, Владимир Редих, Андрей Шитиков, Юрий Гилев и Роман Мишин.
Лучшими в номинации «Преподаватель теоретического обучения» признали Андрея Болотова, Владимира Миронова, Максима Пацукова, Сергея Сафонова, Александра Дюкарева и Алексея Стаценко.
Сотрудников коксового цеха Евгения Стрельцова и Владислава Калачева отметили как лучших наставников руководителей, специалистов и служащих.
Победителей конкурса наградили дипломами и денежными премиями.
Информация об Алтай-Коксе
Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.
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