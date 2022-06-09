Лучших наставников впервые определили на Алтай-Коксе

На предприятии Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК ) подвели итоги конкурса «Наставник года», который призван поощрять лучшие практики наставничества.

Участвовали в нем более 500 работников завода, которые в течение предыдущего года проводили обучение сотрудников на курсах переподготовки, вторых профессий, повышения квалификации, проводили стажировку участников кадрового резерва, или выступали руководителями производственной практики у студентов.

Конкурс организовали с целью формирования команды наставников, способных передать коллегам знание производственных и бизнес-процессов предприятия.

Итоги конкурса «Наставник года». АО «Алтай-Кокс»

Призерами конкурса в различных номинациях стали 18 сотрудников различных подразделений и цехов.

Победителями в номинации «Инструктор производственного обучения» стали Дмитрий Гринев, Владимир Дроздов, Михаил Гущин, Дмитрий Аленин, Сергей Коптелов, Дмитрий Слезов, Владимир Редих, Андрей Шитиков, Юрий Гилев и Роман Мишин.

Итоги конкурса «Наставник года». АО «Алтай-Кокс» Итоги конкурса «Наставник года». АО «Алтай-Кокс» Итоги конкурса «Наставник года». АО «Алтай-Кокс»

Лучшими в номинации «Преподаватель теоретического обучения» признали Андрея Болотова, Владимира Миронова, Максима Пацукова, Сергея Сафонова, Александра Дюкарева и Алексея Стаценко.

Сотрудников коксового цеха Евгения Стрельцова и Владислава Калачева отметили как лучших наставников руководителей, специалистов и служащих.

Итоги конкурса «Наставник года». АО «Алтай-Кокс»

Победителей конкурса наградили дипломами и денежными премиями.

Информация об Алтай-Коксе

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте Алтай-Кокса: http://altai.nlmk.com/ru