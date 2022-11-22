Конкурс «Лучший социально ответственный работодатель» проводится уже более 10 лет и помогает выявлять предприятия и организации с высокими стандартами социальной ответственности, для которых люди — это главная ценность.

От имени Правительства Алтайского края Анатолий Нагорнов выразил благодарность работодателям края: «Спасибо вам за активную позицию, создание достойных условий труда, поддержку работников и их семей».

В этом году победители и призеры определены в 15 номинациях. Всего — 46 работодателей. Обладатели первых мест награждены Дипломами Губернатора Алтайского края и ценным подарком — кубком, изготовленным мастерами Колыванского камнерезного завода. «Алтайэнерго» в этом году лидирует в номинации «За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы».

— Создание достойных условий труда, содействие профессиональному развитию, забота о жизни и здоровье персонала — наши основные задачи. Поэтому в компании действует много программ, направленных на развитие как профессионального, так и личностного потенциала сотрудников, — отметил директор филиала «Алтайэнерго» Николай Пантелеев.

Из основных направлений можно выделить программы обучения и повышения квалификации сотрудников. В компании есть соглашения с вузами и ссузами, учебными центрами, где энергетики и проходят профессиональную подготовку или переподготовку, а также занимаются научной деятельностью. В компании также проводятся конкурсы профессионального мастерства, научных работ, рационализаторских предложений. Существует система премирования персонала за особые достижения.

В «Алтайэнерго» также созданы условия для общественной работы сотрудников. Например, молодежь имеет возможность реализовывать свои инициативы с Советом молодых специалистов, представители старшего поколения активничают в рядах профсоюза, а тех коллег, кто уже на заслуженном отдыхе, объединяет Совет ветеранов. Спортсмены находят применение своих талантов во время корпоративных турниров. Сотрудники по своей инициативе участвуют в благотворительных, патриотических и экологических акциях, которые филиал обязательно поддерживает.

Высокая оценка работы с персоналом подтверждает, что действия компании в этом направлении правильные. И является стимулом для продолжения и приумножения этой работы.