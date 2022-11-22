22 ноября
﻿
Жизнь

Лучший социально ответственный работодатель года — Алтайский филиал «Россети Сибирь»

В регионе подвели итоги краевого конкурса. Второй год подряд «Алтайэнерго» становится победителем краевого конкурса «Лучший социально ответственный работодатель». Награду энергетикам вручил заместитель Председателя Правительства региона Анатолий Нагорнов.

Заместитель Председателя Правительства региона Анатолий Нагорнов и заместитель директора филиала «Алтайэнерго» Владимир Каканов.
Заместитель Председателя Правительства региона Анатолий Нагорнов и заместитель директора филиала «Алтайэнерго» Владимир Каканов.
Фото: «Россети Сибирь»

Конкурс «Лучший социально ответственный работодатель» проводится уже более 10 лет и помогает выявлять предприятия и организации с высокими стандартами социальной ответственности, для которых люди — это главная ценность.

От имени Правительства Алтайского края Анатолий Нагорнов выразил благодарность работодателям края: «Спасибо вам за активную позицию, создание достойных условий труда, поддержку работников и их семей».

В этом году победители и призеры определены в 15 номинациях. Всего — 46 работодателей. Обладатели первых мест награждены Дипломами Губернатора Алтайского края и ценным подарком — кубком, изготовленным мастерами Колыванского камнерезного завода. «Алтайэнерго» в этом году лидирует в номинации «За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы».

— Создание достойных условий труда, содействие профессиональному развитию, забота о жизни и здоровье персонала — наши основные задачи. Поэтому в компании действует много программ, направленных на развитие как профессионального, так и личностного потенциала сотрудников, — отметил директор филиала «Алтайэнерго» Николай Пантелеев.

Из основных направлений можно выделить программы обучения и повышения квалификации сотрудников. В компании есть соглашения с вузами и ссузами, учебными центрами, где энергетики и проходят профессиональную подготовку или переподготовку, а также занимаются научной деятельностью. В компании также проводятся конкурсы профессионального мастерства, научных работ, рационализаторских предложений. Существует система премирования персонала за особые достижения.

В «Алтайэнерго» также созданы условия для общественной работы сотрудников. Например, молодежь имеет возможность реализовывать свои инициативы с Советом молодых специалистов, представители старшего поколения активничают в рядах профсоюза, а тех коллег, кто уже на заслуженном отдыхе, объединяет Совет ветеранов. Спортсмены находят применение своих талантов во время корпоративных турниров. Сотрудники по своей инициативе участвуют в благотворительных, патриотических и экологических акциях, которые филиал обязательно поддерживает.

Высокая оценка работы с персоналом подтверждает, что действия компании в этом направлении правильные. И является стимулом для продолжения и приумножения этой работы.

  • Новости компаний
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость