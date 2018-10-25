Любые переговоры можно не проиграть: как в Барнауле прошел тренинг Владимира Козлова

19 — 20 октября в издательском доме «Алтапресс» прошел практический тренинг по переговорам от бизнес-тренера и консультанта Владимира Козлова . Спикер работает со сложными коммуникациями уже более 25 лет : сопровождает международные переговоры , обучает сотрудников крупнейших российских корпораций, участников программы обучения губернаторов и сотрудников спецслужб .

19 октября гости тренинга узнали о том, от чего зависит успех в переговорах, как вести себя в зависимости от поведения оппонента и сколько суб-личностей может быть у партнера по переговорному процессу. Кроме того, участники разобрали несколько сложных кейсов и научились превращать сложный переговорный процесс в управляемый.

Второй день тренинга был посвящен переговорным баттлам. Все по очереди отрабатывали различные переговорные кейсы со остальными участниками тренинга. При этом, каждый использовал ранее изученные приемы, анализировал собственное поведение и учился подстраиваться под разных оппонентов, надевая подходящий «костюм переговорщика».

Динамичный и ориентированный на практику подход оставил отличное впечатление у участников.

Тренинг Владимира Козлова прошел в рамках новой программы «Алтапресс. Бизнес», которая объединила все образовательные проекты издательского дома, а также тренинги от титулованных бизнес-спикеров Сибири и России. Познакомится со всеми проектами и записаться на следующие тренинги вы можете на странице «Алтапресс. Бизнес» в социальной сети «Вконтакте».

Тренинг Владимира Козлова в издательском доме «Алтапресс». Анна Зайкова

Мы благодарим партнеров тренинга — агентство маркетинговых коммуникаций Promo Republic и «Барнаульский пивоваренный завод».