Мария-Ра устроила праздник для 70 воспитанников барнаульских Центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей

29 августа воспитанники трех городских центров: № 1, № 2 и № 4 , — побывали в Барнаульском зоопарке и на праздничном концерте, который состоялся после экскурсии.

Ребятишки организованно приехали на автобусах в Барнаульский зоопарк, где их уже ждали сотрудники компании Мария-Ра. Специалисты зоопарка приготовили интересную экскурсию и рассказали об обитателях, их характере и привычках. Дети от самых младших — 4-летних до взрослых 18-летних увлеченно слушали историю медведицы Глаши, бенгальских белых тигров — Маяка и Фифы, наблюдали за волками и носухами, енотами и кенгуру, лисами и дикообразами.

Праздник для воспитанников барнаульских Центров помощи детям. архив компании Мария-Ра.

Но самый большой сюрприз ждал ребят в конце экскурсии, когда директор зоопарка Сергей Писарев лично провел «показательное кормление» львиного семейства. От грозного рыка «царя зверей» было не по себе даже за несколькими слоями ограждения. Затем все желающие могли понаблюдать то, как обедает еще один хищник — леопард. Сергей Писарев поздравил ребят с началом учебного года и пригласил их почаще бывать в зоопарке. Отметим, что Барнаульский зоопарк отмечает свой День Рождения — в августе исполнилось 12 лет со дня его основания.

Праздник для воспитанников барнаульских Центров помощи детям. архив компании Мария-Ра.

После экскурсии по зоопарку сотрудники Мария-Ра угостили ребятишек лимонадом и мороженым, которое оказалось очень кстати в теплый солнечный денек.

Праздник для воспитанников барнаульских Центров помощи детям. архив компании Мария-Ра.

Ребят ждал еще один подарок от Мария-Ра и Барнаульского зоопарка — праздничный концерт, на котором выступили команда барабанного «Вау!-шоу», вокальный коллектив «Консонанс», артисты из цирковой студии «Арлекино». Кульминацией программы стало крио-шоу, завершившееся зрелищным крио-взрывом, которое восхитило всех без исключения. А ростовая фигура мишки Панды, который играл с ребятами в течение праздника, покорила сердца всех юных гостей зоопарка!

Праздник для воспитанников барнаульских Центров помощи детям. архив компании Мария-Ра. Праздник для воспитанников барнаульских Центров помощи детям. архив компании Мария-Ра. Праздник для воспитанников барнаульских Центров помощи детям. архив компании Мария-Ра. Праздник для воспитанников барнаульских Центров помощи детям. архив компании Мария-Ра.

После окончания программы ребята охотно делились своими симпатиями. Шестилетней Альмире больше всего понравились тигры, но заводить их у себя дома она бы не стала — слишком большие. Пятиклассник Саша признался, что больше всех животных любит белого тигра Маяка, а восьмикласснику Данилу нравится наблюдать за львами. Старшеклассницы Алиса и Настя признались, что видели, как «царь зверей» обедает, и слышали его голос — впервые, и очень впечатлены. Праздник завершился общим фото на память с яркими воздушными шариками, которые на прощание подарила ребятам Мария-Ра. «Я никогда не забуду этот день!», — сказал один из воспитанников девятилетний Максим, уходя из зоопарка с зеленым воздушным шариком в руке.

Праздник для воспитанников барнаульских Центров помощи детям. архив компании Мария-Ра.

Компания Мария-Ра поздравляет всех школьников с началом учебного года и желает увлекательной учебы, высоких оценок и крепкого здоровья!

Благодарим Барнаульский зоопарк за участие в организации праздника и поздравляем с Днем Рождения!