5 мая
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Жизнь

Масштабный вокальный конкурс «ОЛИМП» состоится в Алтайском крае с 13 по 15 мая

С 13 по 15 мая 2022 года в концертном зале АГИК пройдёт уникальный вокальный конкурс «ОЛИМП», где на одной сцене выступят звёзды и начинающие вокалисты. Конкурс «ОЛИМП» — это ваша возможность прийти к поставленной цели на Всероссийском уровне. Для участников конкурс станет прекрасным творческим инструментом, а также серьезным трамплином в вокальный путь!

Центр цифрового контента АГИК

Главный приз конкурса — поездка на музыкальный образовательный форум Леонида Агутина, который пройдёт с 1 по 11 июля в г. Сочи, а также запись песни в профессиональной студии.

Специальные призы конкурса — это акустические системы, ноутбуки, смартфоны, профессиональные вокальные микрофоны, аудиосистемы и т. д. Также участники конкурса получат дополнительные баллы к результатам ЕГЭ при поступлении в Алтайский государственный институт культуры.

К участию в конкурсе приглашаются исполнители, солисты, дуэты, ансамбли, хоровые коллективы детских и взрослых вокальных студий и других творческих объединений и образовательных организаций в возрасте от 5 до 25+ лет.

Конкурсные номинации:

  1. Академический вокал.
  2. Эстрадный вокал.
  3. Джазовый вокал.
  4. Народный вокал (фольклор).
  5. Авторская песня.
  6. Театр песни.
  7. Дебют.

Председателем жюри выступит Иван Чебанов (CHEBANOV) — известный артист, музыкант и саундпродюсер. Участник таких шоу как «Голос», VK Fest, Big Love Show, а также обладатель приза «Выбор Муз-ТВ» и номинант премии Russian Music Box. Иван является автором кавера на песню Андрея Губина «Ночь», который стал лидером топ-чартов в России и СНГ.

Подать заявку для участия необходимо на официальном сайте конкурса: olimp-altai22.ru

Центр цифрового контента АГИК
Центр цифрового контента АГИК
Центр цифрового контента АГИК
Центр цифрового контента АГИК
Центр цифрового контента АГИК
Центр цифрового контента АГИК

По всем вопросам, связанным с проведением конкурса, ответят по телефону: 8 (983) 178 55 19.


Конкурс проводится в рамках проекта центра прототипирования «Центр цифрового контента» Алтайского государственного института культуры.

Соорганизаторами конкурса являются: Министерство культуры Алтайского края, Министерство образования и науки Алтайского края, Управление молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края.

Генеральные спонсоры конкурса: торговая сеть «Мария-Ра» и ТРЦ «GALAXY».

Информационный партнер: ИД «Алтапресс».

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