Масштабный вокальный конкурс «ОЛИМП» состоится в Алтайском крае с 13 по 15 мая

Главный приз конкурса — поездка на музыкальный образовательный форум Леонида Агутина, который пройдёт с 1 по 11 июля в г. Сочи, а также запись песни в профессиональной студии.
Специальные призы конкурса — это акустические системы, ноутбуки, смартфоны, профессиональные вокальные микрофоны, аудиосистемы и т. д. Также участники конкурса получат дополнительные баллы к результатам ЕГЭ при поступлении в Алтайский государственный институт культуры.
К участию в конкурсе приглашаются исполнители, солисты, дуэты, ансамбли, хоровые коллективы детских и взрослых вокальных студий и других творческих объединений и образовательных организаций в возрасте от 5 до 25+ лет.
Конкурсные номинации:
- Академический вокал.
- Эстрадный вокал.
- Джазовый вокал.
- Народный вокал (фольклор).
- Авторская песня.
- Театр песни.
- Дебют.
Председателем жюри выступит Иван Чебанов (CHEBANOV) — известный артист, музыкант и саундпродюсер. Участник таких шоу как «Голос», VK Fest, Big Love Show, а также обладатель приза «Выбор Муз-ТВ» и номинант премии Russian Music Box. Иван является автором кавера на песню Андрея Губина «Ночь», который стал лидером топ-чартов в России и СНГ.
Подать заявку для участия необходимо на официальном сайте конкурса: olimp-altai22.ru
По всем вопросам, связанным с проведением конкурса, ответят по телефону: 8 (983) 178 55 19.
Конкурс проводится в рамках проекта центра прототипирования «Центр цифрового контента» Алтайского государственного института культуры.
Соорганизаторами конкурса являются: Министерство культуры Алтайского края, Министерство образования и науки Алтайского края, Управление молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края.
Генеральные спонсоры конкурса: торговая сеть «Мария-Ра» и ТРЦ «GALAXY».
Информационный партнер: ИД «Алтапресс».