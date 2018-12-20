МЧС вновь предупреждает жителей Алтайского края о сильном ветре и метели

В Алтайском крае днем 21 декабря и ночью 22 декабря ухудшится погода. В отдельных районах возможны снег, метель и сильный ветер, пишет ГУ МЧС России по региону.

По информации синоптиков, днем 21 декабря на большей части Алтайского края и ночью 22 декабря местами в восточных районах ожидают снег, метель, усиление ветра до 17−22 м/с. На дорогах — гололедица, возможны снежные заносы.

В крае также будет холодно. В ночь на 21 декабря: −24…−29 градусов, местами в южных и западных районах до -34 градусов, пишет алтайский ЦГМС. Днем столбик термометра покажет -15 … -20 градусов. В ночь на 22 декабря также будет морозно: −21…−26 градусов, местами в южных районах до -33 градусов.

Как вести себя в непогоду

В региональном МЧС предупреждают, что при сильном ветре следует переждать непогоду в здании. В доме нужно закрыть окна, потому что сильный ветер способен разбить стекла незакрытых оконных рам. Также следует убрать с открытого балкона вещи, которые могут выпасть наружу и травмировать прохожих. На улице стоит обходить рекламные щиты и деревья.

Во время снегопадов и гололедице при движении на автомобиле нужно уменьшить скорость до 10−20 км/ч, ехать при ближнем свете фар или с «противотуманками». Также важно не допускать запотевания лобового стекла и внимательно следить за дорогой.