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Медики сообщили о верном признаке скорой смерти

Французские ученые выяснили, что преждевременное возникновение глубоких морщин на лбу может свидетельствовать о высоком риске смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Врач, медицина.
Врач, медицина.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Исследование продлилось 20 лет, в нем приняли участие 3,2 тысячи здоровых взрослых в возрасте от 32 до 62 лет.

За все время наблюдения 233 человека умерли от различных причин. Из этого числа у 15,2% были две и более морщин на лбу, у 6,6% — только одна, а у 2,1% их не было вовсе, пишет Lenta.ru.

Выяснилось, что количество морщин оказалось связано с вероятностью развития сердечно-сосудистых заболеваний. Так, с учетом возраста, пола и образа жизни у людей, получивших самый высокий балл, риск смерти из-за нарушений в работе сердца и инсульта был в 10 раз выше, чем у добровольцев с самой низкой оценкой.

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