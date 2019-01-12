Овечка Долли и ГМО-дети: почему мир против клонирования людей

В ноябре 2018 в Китае родились близнецы, чьи гены изрядно «отредактировали» на стадии экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Одной из первых подобных сенсаций в области генетики стало клонирование овечки Долли. В отличии от клонирования людей, подобные эксперименты с животными не запрещены на законодательном. Почему многие страны против клонирования человека и что ждет ГМО-детей — разбираемся в материале altapress.ru

Возможно запретить эксперименты?

Кандидат юридических наук Пауль Калинченко отмечает, что регулятором научно-технических открытий и последующих их внедрений в нашу жизнь является право. Для общества важно вовремя установить юридические рамки возможных исследований и даже запрет на некоторые из них. Это можно сделать в том случае, если открытие представляет опасность для человечества. Сейчас, как и после рождения клонированной овцы, может всплыть вопрос о том, смогут ли ученые проводить дальнейшие эксперименты.

Как клонировали овечку Долли?

Необходимость в разумном сдерживании и контроле научно-технического прогресса обнаружилась после рождения клонированной овечки Долли. Это был один из первых успешных экспериментов по клонированию животных.

Клонированием называют процесс производства клеток или организмов с теми же нуклеарными геномами, что и у другой клетки или организма. Для того чтобы получить клонированную овцу, сообщает meduza. io, ученым понадобилось три овцы. Генетическим материалом клетки вымени первой овцы заменили ДНК яйцеклетки второй. Третья овца, в матку которой подсадили полученную яйцеклетку, выносила и родила Долли. Своего рода суррогатное материнство.

Овца Долли , первое теплокровное животное-клон wikipedia.org Овца Долли , первое теплокровное животное-клон wikipedia.org

Генетическая копия родилась 5 июля 1996 года. Животное смогло прожить 6 лет. Это серьезно взбудоражило общественность. Ученые совершили прорыв, но к чему могли привести дальнейшие эксперименты подобного рода? После овец клонировали лягушек, рыб, мышей, собак и кошек, свиней, лошадей и коров. 24 января 2018 года стало известно о клонировании длиннохвостых макак.

Почему запрещено клонировать людей?

12 января 1998 года в Париже приняли Дополнительный протокол о запрете клонирования человека. Его подписали 19 стран: Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Греция, Исландия, Италия, Латвия, Люксембург, Молдова, Норвегия, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Словения, Испания, Швеция, Македония и Турция.

Этот документ стал первым и единственным международным законом, регулирующим подобную деятельность. Основная цель документа — не допустить нарушения важнейших прав личности: на человеческое достоинство и на целостность личности. Дело в том, что клоны будут отличаться друг от друга личностными качествами, так как их они приобретают в процессе социализации. К тому же сложно определить будет ли клон наделяться теми же правами и обязанностями, в каких отношениях будут находиться клон и оригинальная личность

Россия не принимала участие в подписании международного запрета, но на ее территории с 2002 года действует закон «О временном запрете на клонирование человека»

Судьба ГМО-детей

Младенцы СС0

По сообщению bit.ua, Хэ Цзянькуй из китайского Южного научно-технологического университета в Шэньчжэне заявил, что целью его открытия была попытка привить человеку устойчивость к заражению ВИЧ, а не излечение от всех болезней. «Я чувствую колоссальную ответственность за то, что это не просто первый такой случай, но и пример для всех. Общество решит, что делать дальше», — заявил он.

В большинстве стран мира к клонированию и изменению ДНК относятся крайне негативно. Tvzvezda.ru сообщает, что за сенсационный прорыв в медицине китайского ученого могут казнить на родине.