6 сентября
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Жизнь

МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi

МегаФон первым в России внедрил оборудование для технологии Voice over WiFi во всех регионах страны. С ее помощью абоненты могут совершать и принимать обычные голосовые вызовы через Wi-Fi везде, где проникновение сигнала сотовой сети затруднено.

МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi.
МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi.
Фото предоставлено компанией МегаФон.

Появление Voice over WiFi (VoWiFi) особенно актуально для новых жилых комплексов, где ещё недостаточно базовых станций для качественного покрытия сети, подвальных помещений и других труднодоступных для сотового сигнала местах.

Технология позволяет использовать любой Wi Fi роутер с доступом в интернет как базовую станцию и улучшает качество голосового вызова для абонента за счёт использования в сети МегаФона современных речевых кодеков Enhanced Voice Service и WB-AMR. Благодаря этим кодекам голос звучит так четко, как будто собеседник находится рядом.

Запуск VoWiFi МегаФон начал в 2020 году с Москвы. В течение двух лет технология стала доступна жителям других регионов страны. Абоненты компании в Алтайском крае пользуются голосовыми вызовами через Wi-Fi c 2020 года.

«Мы продолжаем внедрять самые актуальные технологические решения для наших абонентов. В прошлом году мы запустили федеральную сеть VoLTE, c помощью которой пользователи совершают звонки с кристально чистым звуком через мобильный интернет. Наша сеть построена таким образом, что смартфон в автоматическом режиме выбирает наилучшую беспроводную технологию связи в зависимости от местоположения: это может быть привычная голосовая связь, соединение при помощи мобильного интернета в VoLTE, или, если абонент находится в труднодоступном для сотового сигнала месте, VoWiFi. Это позволяет нашим абонентам не пропустить важные звонки и всегда оставаться на связи», — комментирует Алексей Титов, технический директор МегаФона.

VoWiFi работает более чем на 450 моделях смартфонов, в том числе Apple, Samsung, Xiaomi, Huawei, Realme и других производителей. Жители Алтайского края чаще всего пользуются технологией на Apple iPhone 11, iPhone 7 и Samsung Galaxy A10. Для использования сервиса смартфон должен быть подключен к сети Wi-Fi с доступом в интернет, а в настройках устройства активирована функция VoWiFi.

Использование технологии не влияет на стоимость услуг, звонки по VoWiFi расходуют минуты из пакетов по тарифу. Соединение возможно с абонентами любых операторов.

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