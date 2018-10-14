Мэр Парижа предлагает приютить бездомных женщин в столичной ратуше

Мэр Парижа Анн Идальго предложила создать временные приюты для бездомных в муниципальных зданиях. Одно из таких «зимних» убежищ предполагается устроить в столичной ратуше, сообщает ТАСС со ссылкой на интервью в газете Le Journal du Dimanche.

По плану Анн Идальго, в ратуше будет организован приют для бездомных женщин вместимостью до 100 человек. «Городская ратуша Парижа должна подать пример, показать, что можно размещать бездомных повсюду, включая дворец Республики», — отметила мэр.

Сейчас в Париже не хватает три тысячи мест для бездомных, половину из них планируют создать до конца этого года. Людей разместят в пустующих домах и помещениях муниципальных органов. Также Анн Идальго собирается открыть на улицах Парижа небольшие мобильные приюты и провести акцию «Ночь солидарности», в ходе которой волонтеры выйдут на улицы города считать бездомных и выяснять, в чем они нуждаются.