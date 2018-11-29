Местный чиновник «спас» голодавшего под Новосибирском дальнобойщика

Ранее местные жители звонили в администрацию. Там им сообщали, что техники нет.
Напомним, 27 ноября водитель фуры перепутал маршрут, свернул не туда и застрял в снегу. Всю ночь дальнобойщик пытался найти помощь, но бесплатно никто не соглашался, а денег у него не было. Еда быстро закончилась. Голодающего мужчину подкармливали местные жители.
Они то и рассказали о случившемся в паблике «Инцидент Новосибирск».
По их словам, был человек, готовый «дернуть» грузовик за плату в 3 тысячи рублей, но денег у застрявшего водителя на это нет.
Ему нечего кушать, топливо заканчивается. Его начальство ничего не решает, только сказали «твои проблемы, ты и решай». И вот этот человек уже сутки ищет и ждет помощь, выходит на трассу, чтоб поймать трактор или такую же фуру, дежурил он на трассе всю ночь, но без денег никто не соглашается помогать.