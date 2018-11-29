Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
29 ноября 0°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь
353

Местный чиновник «спас» голодавшего под Новосибирском дальнобойщика

Поле того, как история о голодающем под Новосибирском дальнобойщике разлетелась в СМИ, ему наконец пришли на помощь. Трактор откопала фуру и «выпустил» ее на свободу. Работы оплатил представитель администрации сельсовета.

Под Новосибирском откопали застрявшую в снегах фуру
Под Новосибирском откопали застрявшую в снегах фуру
https://vk.com/incident_nsk

Ранее местные жители звонили в администрацию. Там им сообщали, что техники нет.

Напомним, 27 ноября водитель фуры перепутал маршрут, свернул не туда и застрял в снегу. Всю ночь дальнобойщик пытался найти помощь, но бесплатно никто не соглашался, а денег у него не было. Еда быстро закончилась. Голодающего мужчину подкармливали местные жители.

Они то и рассказали о случившемся в паблике «Инцидент Новосибирск».

По их словам, был человек, готовый «дернуть» грузовик за плату в 3 тысячи рублей, но денег у застрявшего водителя на это нет.

Ему нечего кушать, топливо заканчивается. Его начальство ничего не решает, только сказали «твои проблемы, ты и решай». И вот этот человек уже сутки ищет и ждет помощь, выходит на трассу, чтоб поймать трактор или такую же фуру, дежурил он на трассе всю ночь, но без денег никто не соглашается помогать.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость