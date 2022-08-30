30 августа
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Жизнь

Международные казачьи игры «Шермиции на сибирской земле» в пятый раз прошли в Алтайском крае

К долгожданным шермициям готовились еще в 2020 году, но тогда провести их помешала пандемия. И вот, спустя два года участники и зрители собрались в Павловске, чтобы посмотреть на традиционные казачьи игры 27 августа.

Международные казачьи игры «Шермиции на сибирской земле».
Международные казачьи игры «Шермиции на сибирской земле».
Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края.

V Международные открытые традиционные казачьи игры организовали правительство региона, администрация Павловского района и Алтайский войсковой казачий округ.

В соревнованиях участвовали казачьи команды из Кемеровской, Новосибирской областей, Республики Алтай, Казахстана. И конечно же, из районов Алтайского края. Их поприветствовали депутат АКЗС Денис Голобородько, заместитель главы администрации Павловского района Владимир Краснов, Митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий, заместитель атамана краевой общественной организации «Алтайский войсковой казачий округ» Александр Четверяков.

Международные казачьи игры «Шермиции на сибирской земле».
Международные казачьи игры «Шермиции на сибирской земле».
Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края.

По поручению Губернатора края, открыл фестиваль начальник департамента Администрации Губернатора и Правительства края по взаимодействию с федеральными органами государственной власти Игорь Федоров.

Игорь Федоров считает, что задачи казачьих игр — сохранение и популяризация традиций, патриотическое воспитание и консолидация общества. И современное казачество активно работает в этих сферах.

Международные казачьи игры «Шермиции на сибирской земле».
Международные казачьи игры «Шермиции на сибирской земле».
Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края.
Международные казачьи игры «Шермиции на сибирской земле».
Международные казачьи игры «Шермиции на сибирской земле».
Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края.

«Более того, казаки помогают государству на самых сложных направлениях: участвуют в тушении пожаров, охране государственной границы, обеспечении общественного порядка, в том числе во время проведения массовых общественных мероприятий» — сказал Игорь Федоров.

Всего в казачьем мастерстве соревновались свыше 100 человек. Они пробовали себя в основных дисциплинах шермиций. В них входит рубка шашкой одиночных предметов в пешем строю, фланкировка (художественное владение шашкой, танец с шашкой), борьба, стрельба, метание ножей.

Международные казачьи игры «Шермиции на сибирской земле».
Международные казачьи игры «Шермиции на сибирской земле».
Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края.

Среди игроков были и постоянные участники. Атаман хутора Целинный, есаул Анатолий Казначеев еще ни разу не пропускал шермиции. На его счету немало призовых мест, а его любимое испытание — рубка папахи. Анатолий с 25 лет работает кузнецом, изготавливает казачье холодное оружие. Он вступил в казачество в 1996 году, продолжив традиции своих предков.

«С тех пор отношение к казачеству и общества, и государства серьезно улучшилось. Все больше приходит молодежи, которой это интересно», — считает он.

Атаман отметил серьезную конкуренцию на V Международных играх. Особенно сильна команда из Кемеровской области.

Международные казачьи игры «Шермиции на сибирской земле».
Международные казачьи игры «Шермиции на сибирской земле».
Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края.

А казачий полковник Павел Верещагин из Новоалтайска смог дать фору и молодым казакам. Он один из старожилов алтайского казачества. К V Международным играм у полковника особое отношение. Он считает: история казачества заслужила того, чтобы о ней помнили и продолжали ее традиции.

«У нас здесь земли сибирского казачьего войска. Ведь как все начиналось. Сначала на эту землю на коне с пикой и шашкой пришел казак, а потом мужик на телеге с сохой и бороной. Казак охранял, мужик кормил, они вместе здесь укрепляли государство», — подчеркнул Павел Верещагин.

Международные казачьи игры «Шермиции на сибирской земле».
Международные казачьи игры «Шермиции на сибирской земле».
Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края.

В рамках шермиций также работают творческие выставки и устраивают мастер-классы. Здесь же проходит фестиваль казачьей культуры и выступают творческие коллективы Алтайского края и соседних регионов.

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