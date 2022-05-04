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Жизнь

Международный танцевальный фестиваль «Солнечный БАЛ-2022» прошел в Барнауле

02 мая 2022 года на сцене Краевого театра Драмы им. В.М. Шукшина состоялся XIII Международный фестиваль «Солнечный БАЛ-2022».

XIII Международный фестиваль «Солнечный БАЛ-2022».
XIII Международный фестиваль «Солнечный БАЛ-2022».
Студия танца "Лариса"

Фестиваль этого года был наиболее ярким и насыщенным по количеству участников и уровню танцевальных команд. Более 1200 участников и зрителей из 12 городов Сибирского Федерального округа, и республики Казахстан приняли участие в танцевальных соревнованиях в столице нашего края.

На церемонии открытия фестиваля участников поприветствовали высокие гости: директор Краевого Дворца Молодежи Свиридов Никита, директор по стратегии БПЗ, депутат АКЗС Локтев Александр, представитель Министерства Спорта Алтайского края Сородоенко Роман.

XIII Международный фестиваль «Солнечный БАЛ-2022».
XIII Международный фестиваль «Солнечный БАЛ-2022».
Студия танца «Лариса»

Из приглашенных звезд судейской коллегии необходимо отметить победителя Кубка Мира Сергея Рюпина (г. Москва) и финалиста проекта «Танцы со Звездами» Максима Петрова (Исландия).

В этом году все призеры во всех номинациях получили не только Кубки и Дипломы, подарки от партнеров фестиваля, но и памятные медали участников.

Сильные коллективы, большая сцена, профессиональный свет и звук, жюри мирового уровня, горы подарков, атмосфера радости и танца — это международный фестиваль «Солнечный БАЛ-2022».

Партнеры фестиваля:

  1. Краевой театр Драмы им.В.М. Шукшина
  2. Федерация Танцевального Спорта Алтая
  3. КГАУ Краевой Дворец Молодежи
  4. МБУ ДО ЦРТС
  5. ОАО БПЗ
  6. АО «Гостиница Барнаул»
  7. Гостиница «Турист»
  8. Магазин «Магия Танца»

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