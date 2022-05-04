Международный танцевальный фестиваль «Солнечный БАЛ-2022» прошел в Барнауле

02 мая 2022 года на сцене Краевого театра Драмы им. В.М. Шукшина состоялся XIII Международный фестиваль «Солнечный БАЛ-2022».

Фестиваль этого года был наиболее ярким и насыщенным по количеству участников и уровню танцевальных команд. Более 1200 участников и зрителей из 12 городов Сибирского Федерального округа, и республики Казахстан приняли участие в танцевальных соревнованиях в столице нашего края.

На церемонии открытия фестиваля участников поприветствовали высокие гости: директор Краевого Дворца Молодежи Свиридов Никита, директор по стратегии БПЗ, депутат АКЗС Локтев Александр, представитель Министерства Спорта Алтайского края Сородоенко Роман.

XIII Международный фестиваль «Солнечный БАЛ-2022». Студия танца «Лариса»

Из приглашенных звезд судейской коллегии необходимо отметить победителя Кубка Мира Сергея Рюпина (г. Москва) и финалиста проекта «Танцы со Звездами» Максима Петрова (Исландия).

В этом году все призеры во всех номинациях получили не только Кубки и Дипломы, подарки от партнеров фестиваля, но и памятные медали участников.

Сильные коллективы, большая сцена, профессиональный свет и звук, жюри мирового уровня, горы подарков, атмосфера радости и танца — это международный фестиваль «Солнечный БАЛ-2022».

Партнеры фестиваля:

Краевой театр Драмы им.В.М. Шукшина Федерация Танцевального Спорта Алтая КГАУ Краевой Дворец Молодежи МБУ ДО ЦРТС ОАО БПЗ АО «Гостиница Барнаул» Гостиница «Турист» Магазин «Магия Танца»

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