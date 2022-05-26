В среду, 25 мая, в Мизюлинской роще прошло первое занятие группы любителей скандинавской ходьбы. Порядка 20 участников, в основном представители старшего поколения, под руководством опытного тренера, взяли в руки палки для ходьбы.

Для многих из них это занятие было первым, поэтому перед тренировкой провели инструктаж и разминку. Поскольку на занятия пришли в основном жители близлежащих домов и микрорайона «Дружный», новоявленный спортивный коллектив выбрал себе имя «Мизюлинские ходоки».

Участница группы Старынина Наталья Васильевна рассказала, что возле Мизюлинской рощи живет уже 20 лет. Женщина очень обрадовалась, когда узнала, что создается кружок по занятию скандинавской ходьбой.

У нас в Мизюлинской роще все преобразилось. Стало так красиво. Я хочу сказать спасибо руководству нашего города, потому что это что-то необыкновенное. И спасибо организаторам этого кружка. Мы все пожилые, с массой болячек всяких разных, и хотим быть здоровыми и красивыми. После того как переболела ковидом, у меня дыхание стало сбиваться. И мне надо восстановиться, — рассказала женщина.

«Мизюлинские ходоки» вышли на тропу. пресс-служба Барнаульского местного отделения партии «Единая Россия» «Мизюлинские ходоки» вышли на тропу. пресс-служба Барнаульского местного отделения партии «Единая Россия» «Мизюлинские ходоки» вышли на тропу. пресс-служба Барнаульского местного отделения партии «Единая Россия»

Инициатором создания группы здоровья выступил житель микрорайона «Дружный» Дмитрий Аганов. Будучи депутатом АКЗС седьмого созыва, он немало внимания и сил уделял благоустройству Мизюлинской рощи, которое выполнялось в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». После того, как в 2021 году работы были завершены, пришло время сделать рощу центром притяжения жителей микрорайона.

Сегодня у нас проходит первая тренировка по скандинавской ходьбе. Участие может принять любой желающий, не зависимо от возраста. Идея создания группы по скандинавской ходьбе возникла после того, как парк получил новую жизнь. Здесь появились дорожки, скамеечки для отдыха. Поэтому мы решили привлечь сюда население для занятий спортом. Занятие скандинавской ходьбой подходит людям пожилого возраста. Палочки снимают нагрузку с ног и это очень удобно, комфортно и безопасно, — заключил Дмитрий Аганов.

Занятия кружка скандинавской ходьбы будут проходить каждую среду в 18.00, «Мизюлинские ходики» ждут в свою команду всех желающих.