18 ноября
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Жизнь

3,2 млн квадратных метров жилья возводятся в Сибири при проектном финансировании Сбера

Подразделения Сибирского Сбербанка заключили с девелоперами 161 договор на проектное финансирование недвижимости, на текущий момент кредитный портфель превышает 169 млрд рублей.

Стройка.
Стройка.
Анна Зайкова, altapress.ru.

Лидером по количеству заключенных договоров является Новосибирск — здесь выдано 60 кредитов, еще 31 сделка была совершена в Красноярском отделении Сбера. На Алтае с начала года заключили 27 таких договоров — третий результат в Сибирском банке.

Согласно проектной декларации объектов недвижимости, жилая площадь домов, строящихся благодаря финансированию Сбера, превышает 3,2 млн квадратных метров.

Дмитрий Солнцев,
председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк:

«Финансирование жилого строительства является одним из приоритетных направлений нашей деятельности, что подтверждается лидерскими позициями на рынке. Сбер предлагает застройщикам целый ряд кредитных продуктов с разными сроками и условиями, доступных клиентам на ранних этапах строительства — наше продуктовая линейка позволяет закрыть потребности девелопера на каждом этапе жизни проекта, от покупки земельного участка до кредитования после ввода объекта в эксплуатацию».

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