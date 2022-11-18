3,2 млн квадратных метров жилья возводятся в Сибири при проектном финансировании Сбера

Лидером по количеству заключенных договоров является Новосибирск — здесь выдано 60 кредитов, еще 31 сделка была совершена в Красноярском отделении Сбера. На Алтае с начала года заключили 27 таких договоров — третий результат в Сибирском банке.

Согласно проектной декларации объектов недвижимости, жилая площадь домов, строящихся благодаря финансированию Сбера, превышает 3,2 млн квадратных метров.

Дмитрий Солнцев,

председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк: