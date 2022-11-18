3,2 млн квадратных метров жилья возводятся в Сибири при проектном финансировании Сбера

Лидером по количеству заключенных договоров является Новосибирск — здесь выдано 60 кредитов, еще 31 сделка была совершена в Красноярском отделении Сбера. На Алтае с начала года заключили 27 таких договоров — третий результат в Сибирском банке.
Согласно проектной декларации объектов недвижимости, жилая площадь домов, строящихся благодаря финансированию Сбера, превышает 3,2 млн квадратных метров.
Дмитрий Солнцев,
председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк:
«Финансирование жилого строительства является одним из приоритетных направлений нашей деятельности, что подтверждается лидерскими позициями на рынке. Сбер предлагает застройщикам целый ряд кредитных продуктов с разными сроками и условиями, доступных клиентам на ранних этапах строительства — наше продуктовая линейка позволяет закрыть потребности девелопера на каждом этапе жизни проекта, от покупки земельного участка до кредитования после ввода объекта в эксплуатацию».