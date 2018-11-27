Мокрый снег и метель: МЧС предупреждает о непогоде в Алтайском крае

В Алтайском крае в ночь на 28 ноября в северных районах и днем 28 ноября на большей части территории ожидают мокрый снег, пишет ГУ МЧС России по региону.

Также прогнозируют метель, гололедные явления, сильную гололедицу на дорогах. Кроме того, ветер усилится до 18 м/с.

В региональном МЧС предупреждают, что при сильном ветре следует переждать непогоду в здании. В доме нужно закрыть окна, потому что сильный ветер способен разбить стекла незакрытых оконных рам. Также следует убрать с открытого балкона вещи, которые могут выпасть наружу и травмировать прохожих. На улице стоит обходить рекламные щиты и деревья.

Во время снегопадов и гололедице при движении на автомобиле нужно уменьшить скорость до 10−20 км/ч, ехать при ближнем свете фар или с «противотуманками». Также важно не допускать запотевания лобового стекла и внимательно следить за дорогой.