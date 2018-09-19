Молодежь выбирает РАДИО ENERGY.

Согласно последним исследованиям Радио ENERGY занимает первое место в возрастной категории 12−19 лет. Предпочтение Радио ENERGY отдают 18,9% слушателей от 12 до 19 лет. Ежедневно на частоту Радио ENERGY настраиваются 784 тыс. человек старше 12 лет (7,2% всей аудитории). Еженедельная аудитория радиостанции превышает 2 млн человек (18,5%).

Радио ENERGY — одна из самых востребованных и популярных радиостанций в России. Входит в холдинг ГПМ Радио и является неотъемлемой частью глобальной сети одного из авторитетных международных радиобрендов — ENERGY (NRJ), созданного французской NRJ GROUP. Радио ENERGY по праву называют трендсеттером в области музыки, entertainment и стиля жизни.

При поддержке и участии Радио ENERGY в России проходят концерты мировых звезд, а в эфире радиостанции звучат актуальные хиты мировых чартов, релизы от ведущих лейблов и миксы лучших музыкантов и ди-джеев планеты. Радио ENERGY активно поддерживает спорт, пропагандирует здоровый образ жизни и привлекает слушателей в свои социально значимые проекты. Радио ENERGY выбирают активные, прогрессивные и целеустремленные люди, живущие в ритме города и умеющие получать удовольствие от жизни.

Подробнее о Радио ENERGY — на www.energyfm.ru и в официальных группах в социальных сетях.

* Источник: Mediascope, Radio Index — Москва, июнь — август 2018, 12+

По материалам сайта: https://myaltai.com/2018/09/18/53005.html