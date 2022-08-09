9 августа
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Жизнь

Молодые специалисты «Росводоканал Барнаул» составили новый план добрых дел

В рамках туристического слета представители совета молодых специалистов «Росводоканал Барнаул» подвели итоги волонтерской деятельности компании и наметили новые добрые дела. Напомним, молодежь предприятия ежегодно сдает кровь, проводит экологические акции, помогает детскому онкоцентру и приюту для животных.

Источник: «Росводоканал Барнаул»

«Мы обсудили и проанализировали все волонтерские мероприятия, которые провели за первое полугодие. В ближайших планах — сбор необходимых вещей для детского онкологического центра. Также до конца года организуем ещё ряд волонтерских акций», — рассказал председатель Совета молодых специалистов «Росводоканал Барнаул» Евгений Шипченко.

Стоит отметить, что одной из самых масштабных акций этого года стала генуборка безымянного озера на пересечении улиц Гущина и Малахова. Тогда сотрудники водоканала при поддержке Российского экологического общества, администрации Ленинского района, администрации города Барнаула, Общероссийского народного фронта, народной дружины и неравнодушных жильцов соседних домов собрали и вывезли около 500 мешков мусора.

Справка

Добровольческие инициативы — важная составляющая социально направленной деятельности предприятий «Росводоканала» во всех городах присутствия. 1 июня 2021 года волонтерское движение федерального оператора ЖКХ обрело бренд — «Росводоканал Добро».

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