Мороженое с кодом, sim-карты по-новому. 7 новых законов и правил, вступающих в силу в июне

С 1 июня изменился порядок покупки sim-карт, сообщает Pravo.ru. Их теперь нельзя купить в необорудованном месте, с рук (например, в подземном переходе, как раньше). Только в салоне.
Кроме того, юрлицам и ИП запрещено предоставлять своим работникам и другим физлицам корпоративную мобильную связь без внесения сведений о них в Единую систему идентификации и аутентификации, рассказали в Госдуме.
Изменения в закон «О связи» также предполагают, что владелец смартфона, если пожелает, может внести IMEI (идентификатор устройства) и номер в учетную запись ЕСИА. А потом, в случае потери мобильного, обратиться к оператору, чтобы он перестал оказывать услуги устройству.
С 1 июня сыры и мороженое должны быть промаркированы. Там, где их производят, упаковывают, переупаковывают или хранят, надо наносить коды в машиночитаемой форме. Информация о маркированном товаре появится в особой системе, пояснили в правовой системе Гарант.
Как уже рассказывал altapress.ru, производители мороженого и сыров не были этим новведением довольны. Оборудование для нанесения кодов дорогое, цены на продукты придется увеличить, а эффект — борьба с «левым товаром» — нулевой. Но теперь уже ничего не попишешь.
1 июня вступил в силу закон о просветительской деятельности — самое неоднозначное новшество месяца. Касается закон вовсе не только преподавателей. Под это понятие подпадает любое распространение знаний и опыта, формирование умений, навыков, ценностей и компетенций в любой сфере — вплоть до вышивания.
Отныне для того, чтобы организовать презентацию, лекцию, круглый стол или вести просветительский интернет-портал, нужно заключить договор оказания услуг с учебным заведением или учреждением культуры, сообщает Pravo.ru.
Просветительскую деятельность нельзя вести для агитации, распространения фейков, разжигания розни и ненависти. Остальное допускается — но с учетом требований. А вот требования в будущем утвердит правительство, пишет «Журнал Тиньков». Пока же ситуация неопределенная — закон есть, а как его применять, неясно.
С 5 июня вводится временный запрет на экспорт гречихи, крупы грубого помола из нее и гречневого зерна обрушенного, сообщили в Госдуме. Логика тут простая: чтобы сохранить необходимые объемы продукции на российском рынке и не допустить роста цен на зерно и крупу. Запрет введен до 31 августа 2021 года. А пока покупайте гречку, варите каши.
Это новость для любителей путешествовать за границу. С 2 июня возобновится авиасообщение с Великобританией. А вот полетов в Турцию и такую популярную страну как Танзания не будет до 21 июня включительно, рассказал «Коммерсантъ».
С 10 июня возобновляется регулярное авиасообщение еще и с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко и Хорватией, а также чартерное — с Албанией.
Кроме этого, с 10 июня также увеличивается число регулярных рейсов в неделю в Грецию, Азербайджан, Армению, Катар, Узбекистан и Таджикистан, Египет и Сербию, информирует ТАСС.
Автомобилистов будут штрафовать на 500 рублей за использование шипованной резины летом (в июне, июле и августе). На «липучках» можно ездить и зимой, и летом. Кроме этого, на 500 рублей будут штрафовать и за перевозку газовых баллонов без документов, пишет «МК».
С 1 июня прекращается заморозка оптовой и розничной цены на сахар. розничную цену на сахар остановились уровне 46 рублей за кило, так как сахар сильно подорожал. Но сейчас в стране образовались большие запасы сахара, рассказал «МК» эксперт. Поэтому есть надежда, что после снятия ограничений производители вряд ли будут увеличивать стоимость.