Мороженое с кодом, sim-карты по-новому. 7 новых законов и правил, вступающих в силу в июне

1 SIM-карты нельзя покупать где попало

С 1 июня изменился порядок покупки sim-карт, сообщает Pravo.ru. Их теперь нельзя купить в необорудованном месте, с рук (например, в подземном переходе, как раньше). Только в салоне.

Кроме того, юрлицам и ИП запрещено предоставлять своим работникам и другим физлицам корпоративную мобильную связь без внесения сведений о них в Единую систему идентификации и аутентификации, рассказали в Госдуме.

Изменения в закон «О связи» также предполагают, что владелец смартфона, если пожелает, может внести IMEI (идентификатор устройства) и номер в учетную запись ЕСИА. А потом, в случае потери мобильного, обратиться к оператору, чтобы он перестал оказывать услуги устройству.