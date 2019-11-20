Морозы пришли в Алтайский край на неделю. Но не все так страшно

Холода пришли в Алтайский край и жители региона сразу же ощутили дискомфорт. В региональном Гидрометцентре рассказали, что морозная погода продержится около недели.

Как сообщила altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых, сейчас районы края находятся под влиянием арктического антициклона.

Где в Алтайском крае было холоднее всего

Минувшей ночью температуры в регионе колебались в диапазоне −20…−30 градусов. В северных районах температура опускалась до -33 градусов. В Ребрихе столбики термометров показывали -35 градусов.

Станет еще холоднее

Ожидается, что в ночь на 21 ноября будет еще холоднее. Местами температура упадет до отметки -36 градусов.

Морозы в Барнауле Михаил Хаустов

«Дышащий» антициклон

Впрочем, затем, как ожидается, холода немного ослабнут. В ночные часы температуры воздуха будут балансировать в диапазоне −20…−30 градусов.

Людмила Сырых,

начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС:

Районы Алтайского края будут находиться под влиянием арктического антициклона до 26 ноября. Но после 21 ноября морозы станут слабее. Дело в том, что этот антициклон «дышащий». Поэтому похолодание, которые мы наблюдаем сейчас, уступит место небольшому потеплению.

Напомним, что похолоданию в Алтайском крае предшествовали сильные снегопады.