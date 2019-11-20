Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
20 ноября -27°C

Морозы пришли в Алтайский край на неделю. Но не все так страшно

Холода пришли в Алтайский край и жители региона сразу же ощутили дискомфорт. В региональном Гидрометцентре рассказали, что морозная погода продержится около недели.

Морозы в Барнауле
Морозы в Барнауле
Михаил Хаустов

Как сообщила altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых, сейчас районы края находятся под влиянием арктического антициклона.

Где в Алтайском крае было холоднее всего

Минувшей ночью температуры в регионе колебались в диапазоне −20…−30 градусов. В северных районах температура опускалась до -33 градусов. В Ребрихе столбики термометров показывали -35 градусов.

Станет еще холоднее

Ожидается, что в ночь на 21 ноября будет еще холоднее. Местами температура упадет до отметки -36 градусов.

Морозы в Барнауле
Морозы в Барнауле
Михаил Хаустов

«Дышащий» антициклон

Впрочем, затем, как ожидается, холода немного ослабнут. В ночные часы температуры воздуха будут балансировать в диапазоне −20…−30 градусов.

Людмила Сырых,
начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС:

Районы Алтайского края будут находиться под влиянием арктического антициклона до 26 ноября. Но после 21 ноября морозы станут слабее. Дело в том, что этот антициклон «дышащий». Поэтому похолодание, которые мы наблюдаем сейчас, уступит место небольшому потеплению.

Напомним, что похолоданию в Алтайском крае предшествовали сильные снегопады.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Новости
Вся лента
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость