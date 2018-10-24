Музыка мира доступна каждому

Не секрет, что слух нужен нам не только для постижения мира, для свободной коммуникации в обществе, но и для формирования правильной речи. И здесь качество аппарата играет ведущую роль. А потому экономить на нем — значит экономить на собственной полноценной жизни.

На сегодняшний день лучшие достижения современной медицины и техники — это программируемые и цифровые слуховые аппараты. Разумеется, стоят они недешево. Но, поверьте, музыка мира, которую они вернут в вашу жизнь, просто бесценна. В цифровых слуховых аппаратах — этих миниатюрных компьютерах, используется цифровой алгоритм обработки сигнала, который обеспечивает очень «мягкое» комфортное звучание, оптимальную разборчивость речи, исключают возможность любых слуховых травм, и дает качество звучания лучше, чем у компакт-дисков. Цифровые аппараты умеют даже отличать полезный сигнал, например, человеческий голос, от ненужного — окружающего шума, самостоятельно усиливая полезный сигнал и подавляя остальные. К тому же, они совместимы с мобильными телефонами, так что полностью позволяют своему владельцу вести жизнь обычного здорового человека.

Коммуникация. СС0

И самое главное — они принципиально меняют представление человека об окружающем мире. Мир оказывается объемнее, многообразие звуков — богаче. Например, дети, слышат то, о чем раньше даже не догадывались. Сухие осенние листья шуршат под ногами, и этот шорох ребенок слышит во время прогулки с высоты своего роста, не приседая и не наклоняя голову к земле. Цифровые аппараты обеспечивают естественную передачу речи, и это позволяет узнать, например, что такое тембр, различать высоту голосов окружающих людей и своего собственного голоса.

Звук. СС0

Таким образом, цифровые слуховые аппараты являются наилучшим вариантом для слухопротезирования в современной медицине. Практика свидетельствует: чем раньше вы начнете пользоваться цифровыми аппаратами, тем короче будет период адаптации. Поэтому оптимальной является ситуация, при которой пациент протезируется цифровыми аппаратами сразу после установления диагноза.

Цифровые слуховые аппараты надежны в эксплуатации, отличаются уменьшенными размерами, возможна работа полностью в автоматическом режиме без регулировки громкости, при минимальном потребление энергии.

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