2 января
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Жизнь

МВД: число желающих пройти дактилоскопию в Алтайском крае растет

Число желающих добровольно пройти дактилоскопию в Алтайском крае значительно выросло, передают «Вести Алтай» со ссылкой на данные МВД.

Отпечатки пальцев, криминалист.
Отпечатки пальцев, криминалист.
22.мвд.рф

Сообщается, что раньше эту процедуру изъявляли желание пройти 10−15 человек в месяц, а теперь — до 60.

С 1 января 2023 года это можно сделать вне зависимости от места жительства. Правоохранители поясняют, что наличие отпечатков в базе может оказаться полезным для установления личности пострадавших в медучреждении или при утрате документов.

В обязательном порядке дактилоскопию проходят военные, силовики, а также иностранные студенты и трудовые мигранты. В Алтайском крае в 2022 году добровольную дактилоскопию прошли 2163 человека.

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