На Алтае стартовал Литературный фестиваль Роберта Рождественского

20 июня в Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая проходит День Роберта Рождественского, который открывает программу Литературного фестиваля.

Начался день с просветительской программы «Радиус действия. Жизнь и творчество советского поэта Р.И. Рождественского». Гости музея имеют возможность познакомиться с интересными фактами из жизни легендарного советского поэта-шестидесятника.

Далее запланирована демонстрация клипов творческой лаборатории «Видеопоэзия» на стихи Р.И. Рождественского». Задача лаборатории - найти актуальный ракурс восприятия поэзии и соединить его с видео.

Еще один пункт программы — викторина «Роберт Рождественский. Эпизоды творческой судьбы» и разгадывание головоломки со словами «Литературные игры по стихам Р.И. Рождественского». В это же время гостям музея будут предложены видеофрагменты телевизионных концертов с участием артистов эстрады, которые исполняют песни на стихи Роберта Рождественского.