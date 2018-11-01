На Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК) прошел конкурс профессионального мастерства среди газовщиков коксовых печей. Победителем стал Иван Юрьев . Ему вручили диплом, корпоративный значок НЛМК-PRO и денежную премию.

За право называться лучшим газовщиком боролись 11 сотрудников коксового цеха. После теоретического задания они выполняли технологические операции и расчеты температурного режима коксовой батареи.

Видео о профессии газовщика смотрите по ссылке

На Алтай-Коксе определили лучшего газовщика архив компании Алтай-Кокс

Второе место в конкурсе занял Виктор Таловский, третье — Вадим Трушин. Звание лучшего молодого рабочего присвоили Андрею Луткову. Специальным дипломом от профсоюзной организации наградили Антона Малышевского.

Фоторепортаж о конкурсе смотрите по ссылке.

Ежегодно на Алтай-Коксе проходит 10 конкурсов профмастерства. Они нацелены на повышение престижа рабочих профессий, мотивацию сотрудников к профессиональному росту. До конца года определят лучших среди слесарей-ремонтников и токарей.

На Алтай-Коксе определили лучшего газовщика архив компании Алтай-Кокс

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

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